ВСУ закрепляются на освобожденных территориях: готовят новое наступление

В Мнобороны рассказали, что украинские защитники закрепляются на деоккупированных территориях. Они готовятся к новому наступлению.

Впрочем, враг активно пытается выйти на границы Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Так, Маляр рассказала в общем о ситуации на фронте.

Можно охарактеризовать это как подготовку к освобождению наших территорий и закрепление на уже освобожденных территориях,

– сказала чиновница.

Сложная ситуация – на Донетчине

Маляр рассказала, что враг все еще пытается выйти на границы Донецкой области. Самые интенсивные события происходят в Бахмуте, Соледаре и на Донецком направлении. Оккупанты за сутки там совершают десятки атак.

Однако Маляр добавила, что происходит взаимное движение обеих сторон. Если врагу удается продвинуться вперед, есть мгновенная реакция ВСУ.

Что происходит на фронте