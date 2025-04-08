ВСУ смогли замедлить наступление россиян: The Telegraph назвали причины

Российское наступление замедлилось, пишут иностранные СМИ. И называют, благодаря чему ВСУ достигли этого.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Как ВСУ замедлили наступление оккупантов

Высокие чиновники НАТО говорят, что территориальные достижения России сейчас в пять раз меньше, чем 5 месяцев назад. А потери россиян только растут.

Западные официальные лица и аналитики говорят, что Украина смогла остановить потенциально выигрышное наступление России на востоке страны благодаря сочетанию усовершенствованной тактики беспилотников и защиты,

– говорится в материале.

Благодаря беспилотникам удается наносить значительные потери оккупантам – более 60% ежедневно. Сейчас БПЛА являются основным средством прекращения атак в сочетании с минированием и традиционной артиллерией.

Россияне истощены, к тому же их наступление затормозили зима и боевые действия в населенных пунктах. Из-за уничтожения техники Силами обороны они идут в наступление на мотоциклах и велосипедах.

Впрочем, враг принимает стратегию больших потерь в обмен на медленную оккупацию. Они не только захватывают меньше украинской земли, но и отдают за нее большее количество своих солдат.

За последние недели ВСУ восстановили утраченные позиции на Покровском и Торецком направлениях.