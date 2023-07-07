Высоты заняты: как успехи возле Клещиевки повлияют на продвижение ВСУ
Украинские военные продолжают борьбу с российскими оккупантами. Трудные бои продолжаются, в частности, на Востоке, на Бахмутском направлении. На днях в Генштабе ВСУ сообщили о частичном успехе в районе Клещиевки.
Военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу почему важны данные позиции. И какая основная задача сейчас стоит по отношению к этому населенному пункту.
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Задача возле Клещиевки
По словам Романа Свитана, задача украинских военных возле Клещиевки – занять господствующие высоты. Поскольку данная местность расположена в определенной низменности, можно работать по вытеснению врага.
Высоты заняты. Сейчас расчищаются определенные плацдармы возле этих высот, чтобы можно было подтянуть тяжелую армейскую артиллерию. Уже дальше можно работать по дальним подступам к Бахмуту, чтобы полностью взять россиян в оперативное окружение,
– отметил он.
Роман Свитан об оперативной обстановке на фронте: смотреть видео
В таких обстоятельствах россияне могут сами выйти из Клещиевки, поскольку вести оборону под постоянным огнем невозможно. И вообще невозможно удерживать позиции, которые находятся ниже противоборствующей стороны.
"Мы выбрали правильную тактику идти не низменностями, а высотами. Донбасс – это старые горы с высотой 300 – 350 метров. Там кряж за кряжем. Поэтому дело времени, когда россияне сами выйдут", – добавил Свитан.
Он добавил, что такой сценарий возможен и с Бахмутом. Вокруг него образуется полукольцо, чтобы можно было взять врага в оперативное окружение.
Ситуация на фронте 7 июля: основное
- ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении. В частности, на южном фланге есть продвижение по нескольким участкам более чем на километр, на северном фланге – бои без изменения положений.
- В самом Бахмуте враг фактически в ловушке. Украинские войска максимально усложнили передвижение оккупантов и сделали невозможным выход. Продолжаются бои.
- За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 510 оккупантов. Общие потери россиян составляют более 230 тысяч личного состава.