Что показало самое впечатляющее видео ближнего боя от ВСУ

Сегодня опубликовали одно из самых впечатляющих видео ближнего боя от 73-го морского центра специальных операций ВСУ.

Значимость подвига украинских воинов

Поделюсь основными впечатлениями от него.

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1. Группа украинских спецназовцев ворвалась в российский опорный пункт в светлое время суток. Это было внезапно для противника. Причем боец, который шол первым, хладнокровно включил камеру на шлеме.

Такая внезапность – очень качественно организованная. Это говорит о тщательной разведке, подготовке и компетентном командовании. Поэтому уважение всем участникам и планировщикам операции.

2. Группа показала высокий уровень слаженности и смелости в действиях и индивидуальное мастерство при атаке. За этим стоит много работы на полигоне и личной мотивации.

3. Российская пехота имеет примитивное снаряжение, но они хорошо вооружены и дисциплинированы. Также следует отметить, что россияне вырыли очень качественный опорный пункт, глубокий и защищенный от обстрелов.

Это сложный противник, и легкость с которой его "валят" в опорнике достигнута исключительно сложной и длительной работой, позволившей полностью использовать этот шанс.

Это очень сложный объект атаки, и тем более значим подвиг украинских воинов.

Наши военные смогли зайти в тыл врага на Южном направлении. Некоторые вражеские солдаты пытались сопротивляться, однако оказались бессильны. В общей сложности во время этой вылазки ВСУ ликвидировали 10 оккупантов.