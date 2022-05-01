ВСУ знают, как освобождать Херсонщину, – Вениславский

Российские оккупанты пытаются закрепиться на оккупированных территориях юга. Вооруженные Силы Украины понимают, как освобождать Херсонщину, но это будут делать постепенно.

Об этом в эфире 24 канала рассказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Он подчеркнул, что ситуацию в Херсоне следует оценивать комплексно.

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"Наши ВСУ понимают, как освобождать Херсонщину. Но шаг за шаг. Первая задача – это не допустить реализации планов россиян на востоке – в Донецкой и Луганской областях, а затем уже освобождать другие территории Украины", – сказал Федор Вениславский.

Россия отреагировала на слова президента Украины

Еще неделю назад оккупанты заявляли о так называемом скором проведении "референдума", а несколько дней назад, отметил Вениславский, сказали – пока это не на времени.

"Думаю, что это все же свидетельствует о том, что Россия отреагировала на слова президента Украины, который четко заявил – в случае псевдореферендумов, никаких оснований для дальнейших переговоров не будет. Это, на мой взгляд, достаточно мощный сигнал для нас", – добавил депутат.

Что касается введения каких-то "рублевых зон", форм интеграции Херсонской области в экономическое пространство России – это, несмотря на отказ от референдума, является попыткой закрепиться на этой территории, отметил Федор Вениславский.

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Россия пытается через свои пропагандистские каналы зомбировать население Украины, настраивать его на свой манер. Согласно информации Вениславского, подавляющее большинство граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, имеют очевидно проукраинские настроения.

"Не видят и не хотят видеть себя в будущем квазиобразовании в составе России. Поэтому это все является таким сопутствующим фактором, который в ближайшее время приведет к осознанию реальности российскими властями", – считает нардеп.

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