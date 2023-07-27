Приходы, которые не готовы к переходу на новый календарь, могут остаться на старом – Епифаний

Поместный Собор ПЦУ 27 июля одобрил переход на новый календарь с 1 сентября 2023 года, который изменит даты церковных праздников для украинцев. Приходы, которые еще не готовы к этому переходу, могут отмечать важные даты по старому календарю.

Об этом на брифинге рассказал митрополит Православной церкви Украины Епифаний. В то же время он подчеркнул, что со временем все приходы присоединятся к новому календарю, передает 24 Канал.

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Епифаний рассказал о праздновании праздников по старому календарю

Митрополит подчеркнул, что Поместный собор позволил временно остаться на старом календаре для приходов, которые пока не готовы к переходу. По его словам, это делается для того, чтобы предотвратить разделение среди верующих на фоне календарной реформы.

Мы сохранили возможность для тех общин и монастырей, которые пока не готовы, временно остаться на старом календаре. Мы действуем не принудительно, а добровольно. Ибо все со временем присоединятся и будут на одном календаре,

– подчеркнул Епифаний.

Священнослужитель также подчеркнул, что приходы, которые готовятся к переходу на новый календарь, не ограничены временными границами. Он заверил, что они могут присоединиться к этой реформе, когда созреют окончательно.

"Мы проанализировали опыт других поместных православных церквей, которые также воплощали календарную реформу своего времени: если действовать более жестоко, может быть разделение на основе церковного календаря, которое есть в греческой и других церквях", – отметил он.

В заключение Епифаний подчеркнул, что сейчас мы не должны во время войны допускать разделение в украинском обществе на фоне новой календарной реформы в церковной жизни.

Принявшие на Поместном соборе ПЦУ