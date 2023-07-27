Про це під час брифінгу розповів митрополит Православної церкви Україні Епіфаній. Водночас він наголосив, що з часом всі парафії доєднаються до нового календаря, передає 24 Канал.

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Епіфаній розповів про відзначання свят за старим календарем

Митрополит наголосив, що Помісний собор дозволив тимчасово лишитися на старому календарі для тих парафій, які поки не готові до переходу. За його словами, це робиться для того, щоб запобігти розділенню серед вірян на тлі календарної реформи.

Ми зберегли також можливість для тих громад і монастирів, які поки не готові, тимчасово залишитися на старому календарі. Ми діємо не примусово, а добровільно. Бо всі з часом доєднаються і будуть на одному календарі,

– наголосив Епіфаній.

Священнослужитель також підкреслив, що парафії, які готуються до переходу на новий календар, не обмежені часовими межами. Він запевнив, що вони можуть долучитися до цієї реформи, коли дозріють остаточно.

"Ми проаналізували досвід інших помісних православних церков, які також втілювали календарну реформу свого часу: якщо діяти більш жорстоко, може бути розділення на основі церковного календаря, яке є в грецькій церкві та в інших церквах", – зазначив він.

Наостанок Епіфаній підкреслив, що зараз ми не повинні під час війни допускати розділення в українському суспільстві на тлі нової календарної реформи в церковному житті.

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