Урсула фон дер Ляйен, Трюдо, Борис Джонсон прибыли в Киев к годовщине войны: кто еще должен быть

Сегодня, 24 февраля, по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в Киев с визитом прибыли лидеры стран Запада. Стало известно, кто еще должен приехать в столицу нашего государства.

Гости Украины прибудут, чтобы продемонстрировать солидарность с нашим государством во вторую годовщину российского вторжения, информирует 24 Канал.

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Урсула фон де Ляйен уже приехала в Киев

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсети Х (бывший Твиттер), что в субботу, 24 февраля, приехала в Киев.

По данным издания Politico, своим визитом она хочет поддержать Украину во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения. В издание сообщали, что вместе с ней Киев также должен посетить премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, страна которого сейчас председательствует в Совете ЕС.

Согласно данным СМИ, фон дер Ляйен должна подчеркнуть поддержку Украины, а также рассказать о работе по использованию замороженных активов России.

Руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве 24 февраля отметила "в Киеве по случаю второй годовщины войны России против Украины".

И отметить чрезвычайную стойкость украинского народа. Как никогда, мы твердо стоим на стороне Украины. Финансово, экономически, военно, морально. Пока страна наконец не станет свободной,

– написала на своей странице в соцсети Х Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен в Киеве / Фото Урсулы фон дер Ляйен в соцсети Х

Кто еще прибыл в Украину с визитом

В СМИ также сообщают, что кроме президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в Киев также прибыли премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Бельгии Александр де Кроо, который сейчас также является председателем Совета ЕС.

По данным издания ANSA Мелони, которая в год председательства Италии также возглавляет G7, проведет из Киева видеоконференцию Большой семерки, на которой выступит также Президент Украины Владимир Зеленский.

"Италия, Европа и Запад должны и в дальнейшем быть на стороне Киева, потому, что защищать Украину - не значит быть сторонником войны, а как раз наоборот. Это означает предотвращать войну, защищать наши национальные интересы и предотвращать окончательное падение международной системы, основанной на правилах. Никому – прежде всего нам, европейцам – не выгодно иметь мир, в котором царит хаос, а не сила закона", – цитирует Мелони итальянское издание Rai News.



Кадры с киевского вокзала после прибытия Джорджии Мелони / Фото RaiNews

Кроме этого, народный избранник Алексей Гончаренко пишет, что в столицу Украины также приехал и экс-премьер Британии Борис Джонсон.

Вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее отмечал, что 24 февраля ожидаются много визитов лидеров других стран в наше государство.

Также известно, что запланировано заседание с участием Украины и "Группы семи".

Кроме этого, Никифоров отмечал, что на 25 февраля "готовится также кое-что особенное". В частности, речь идет о пресс-конференции с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, председателя Верховной Рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса Президента и лично президента.