Гості України прибудуть, аби продемонструвати солідарність з нашою державою у другу річницю російського вторгнення, інформує 24 Канал.

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Урсула фон де Ляєн вже приїхала до Києва

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у соцмережі Х (колишній Твіттер), що у суботу, 24 лютого, приїхала в Київ.

За даними видання Politico, своїм візитом вона хоче підтримати Україну у другу річницю повномасштабного російського вторгнення. У видання повідомляли, що разом з нею Київ також має відвідати прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, країна якого зараз головує в Раді ЄС.

Відповідно до даних ЗМІ, фон дер Ляєн має наголосити на підтримці України, а також розповісти про роботу щодо використання заморожених активів Росії.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Києві 24 лютого зазначила "у Києві з нагоди другої річниці війни Росії проти України".

І відзначити надзвичайну стійкість українського народу. Як ніколи, ми твердо стоїмо на боці України. Фінансово, економічно, військово, морально. Поки країна нарешті не стане вільною,

– написала на своїй сторінці в соцмережі Х Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн в Києві / Фото Урсули фон дер Ляєн в соцмережі Х

Хто ще прибув в Україну з візитом

У ЗМІ також повідомляють, що окрім президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, до Києва також прибули прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні, прем'єр Канади Джастін Трюдо та прем'єр Бельгії Александр де Кроо, який нині також є головою Ради ЄС.

За даними видання ANSA Мелоні, яка у рік головування Італії також очолює G7, проведе з Києва відеоконференцію Великої сімки, на якій виступить також Президент України Володимир Зеленський.

"Італія, Європа та Захід мають і надалі бути на боці Києва, тому, що захищати Україну — не означає бути прихильником війни, а якраз навпаки. Це означає відвертати війну, захищати наші національні інтереси та запобігати остаточному падінню міжнародної системи, заснованої на правилах. Нікому – насамперед нам, європейцям – не вигідно мати світ, у якому панує хаос, а не сила закону", – цитує Мелоні італійське видання Rai News.



Кадри з київського вокзалу після прибуття Джорджії Мелоні / Фото RaiNews

Крім цього, народний обранець Олексій Гончаренко пише, що до столиці України також приїхав і експрем'єр Британії Борис Джонсон.

Друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Прессекретар президента України Сергій Никифоров раніше зазначав, що 24 лютого очікуються багато візитів лідерів інших країн до нашої держави.

ТакОж відомо, що заплановане засідання за участі України та "Групи семи".

Крім цього, Никифоров зазначав, що на 25 лютого "готується також дещо особливе". Зокрема, йдеться про пресконференцію за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу Президента й особисто президента.