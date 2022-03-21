Вторая за час – в большинстве западных областей тревога

21 марта 2022 , 11:25
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В западных областях Украины вновь объявили воздушную тревогу. Сирены раздаются уже второй раз за один час.

О воздушной опасности сообщили местные власти, пишет 24 канал. Всем жильцам нужно срочно спрятаться в укрытии.

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В каких областях раздаются сирены

  • Львовской,
  • Ровненской,
  • Хмельницкой,
  • Волынской,
  • Ивано-Франковской,
  • Тернопольской.

Быстренько возьмите свой "тревожный чемодан" и спускайтесь в бомбоубежище. Не забудьте выключить воду, газ и свет. По дороге помогите пожилым людям и матерям с детьми.

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Автор: Софія Мінджоса