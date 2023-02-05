Вторжение Китая на Тайвань: директор ЦРУ сделал тревожное заявление

Уильям Бернс призвал не недооценивать захватнические амбиции Си Цзиньпина. В США знают, что президент Китая приказал своим военным готовиться к вторжению на Тайвань в 2027 году.

Бернс заметил, что лидер Китая, вероятно, немного вернулся к реальности после разгромного провала российских оккупантов в Украине. В то же время, нельзя недооценивать угрозу.

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Си Цзиньпин уже приказал военным готовиться к вторжению на Тайвань.

Это не означает, что он решил совершить вторжение в 2027 году или в любом другом году, но это напоминание о серьезности его сосредоточенности и его амбиций,

– подчеркнул директор ЦРУ.

Он отметил, что Си Цзиньпин, очевидно, был очень смущен и удивлен, когда увидел, насколько эпично провалилась Россия.

В Тайване тоже говорят о вторжении в 2027 году

Джозеф Ву – министр иностранных дел Тайваня – отметил, что сейчас можно с "большей вероятностью" говорить о вторжении Китая на Тайвань. Си Цзиньпин может попытаться отвлечь внимание от проблем, которые сейчас есть у Китая.

"Для меня 2027 год – это год, которого мы должны остерегаться. В 2027 году Си Цзиньпин, скорее всего, перейдет на свой четвертый срок", – заявил Ву.

Он подчеркнул, что ситуация с экономикой Китая стремительно ухудшается.