Второе в октябре массовое отравление спиртом в России: умерли 18 человек

В Екатеринбурге в России на протяжении нескольких дней умерли 18 человек из-за отравления суррогатным алкоголем. "Предприниматели" на одном из рынков города продавали "спирт на разлив".

А делали его собственноручно на основе смертельно опасного метанола. Российские силовики дельцов задержали, а об умерших заявили, что это все были "асоциальные элементы".

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18 человек в Екатеринбурге умерли из-за отравления алкоголем

В Екатеринбурге в России 18 человек умерли после отравления алкоголем, сделанным кустарно на основе метилового спирта (метанола).

Суррогат продавали, как пишут "Известия", на Ботаническом рынке "на разлив" больше недели.

И все это время люди травились и умирали, пока не отреагировали российские правоохранители.

Дельцов, которые изготавливали и продавали пойло, – задержали. А умерших записали в "асоциальные элементы" общества.

Телеграмм канал "Подъём" процитировал координатора проекта "Народный контроль" в Свердловской области Дмитрия Чукреева:

Только что отгремел Оренбург, где из-за метанола умерли более 30 человек. И вот к нам добралась эта беда! После стремительного роста смертельных отравлений на рынке прошла масштабная операция силовиков. Торговцев задержали.

Чукреев напомнил о том, что лишь неделю назад в Оренбурге произошла такая же беда – люди травились самодельным алкоголем на основе метанола. Там умерли более 30 человек в возрасте от 36 до 73 лет.

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