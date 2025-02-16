Боевые действия Израиля могут возобновиться уже в ближайшие дни: кому это выгодно

Второй этап прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС должен начаться 17 февраля. Однако если террористы не пойдут на серьезные уступки, может произойти возобновление огня.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, чем могут закончиться боевые действия в Секторе Газа в случае возобновления огня. Напомним, что 15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, а 19 января начался обмен заложниками.

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Нетаньяху не может на это согласиться

Зильбер отметил, что возобновление огня может стать реальностью в ближайшие дни, потому что в соответствии с соглашением, по которому происходит обмен заложниками, должны состояться переговоры по устойчивому урегулированию.

Однако Беньямин Нетаньяху не может на это согласиться, потому что у него нет "картинки" победы. Она была, когда он ликвидировал лидера ХАМАС Яхью Синвара. Однако когда сейчас каждую неделю все видят "спектакли" ХАМАС, это их "картинка", а не Израиля,

– подчеркнул он.

Сегодня, как отметил журналист, продолжаются переговоры о том, если ХАМАС не хочет, чтобы "разверзлись врата ада", на втором этапе нужно договариваться, как должна выглядеть Газа без ХАМАС.

Израиль настаивает на том, чтобы верхушка ХАМАС выехала оттуда. Там должна быть сформирована новая власть под кураторством арабских стран. Однако ХАМАС считает, что за возвращение израильтян, которые были заложниками, ему должны вернуть заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, восстановить Сектор Газы и предоставить гуманитарную помощь.

Обратите внимание! ХАМАС 10 февраля обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня, когда израильтяне не вернули перемещенных лиц на север, заблокировали поставки грузов в Сектор Газа и обстреливали район. Израиль это отрицал. Однако террористы угрожали отложить обмен заложниками, запланированный на 15 февраля. Но благодаря усилиям египетских и катарских посредников обмен состоялся.

Израиль никто не будет держать за руки

Если начнется вторая стадия переговоров, это будет означать, что война будет закончена без достижения ее целей – это будет поражение ХАМАС. Тогда, по словам Зильбера, у Нетаньяху распадается правительственная коалиция и должны состояться выборы в Израиле.

Поэтому, если ХАМАС не пойдет на серьезные уступки, Нетаньяху, скорее всего, отдаст приказ возобновить военные действия в течение недели. Однако сейчас Израиль никто не будет держать за руки, как это делала администрация Джозефа Байдена, для которой главное было не эскалировать. Также никто не будет говорить о "гуманитарной катастрофе" и "геноциде Газы",

– объяснил он.

Кроме того, освободились израильские войска на севере, которые там находились из-за опасений Израиля о возможном нападении "Хезболлы". Благодаря этим силам удастся, как говорят израильские военные, мощными ударами в очень короткий срок оккупировать Сектор Газы и дальше зачищать его от ХАМАС.

Уже после этого, как отметил Цви Зильбер, можно будет обсуждать различные идеи, в частности, переселение жителей Сектора Газа в другие места и построение там новой американской Ривьеры.

К слову, израильские СМИ сообщают, что ХАМАС готов начать второй этап прекращения огня, согласившись на условие отойти от управления Сектором Газа. В соответствии с соглашением, второй ее этап предусматривает вероятное полное завершение военных действий и обмен заложников, которые остаются в плену ХАМАС, и палестинских заключенных.