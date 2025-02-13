Второй "привет" за две недели: дроны СБУ повторно поразили нефтеперерабатывающую станцию "Андреаполь"

Дроны Службы безопасности Украины снова поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" в ночь на 13 февраля. Таким образом это уже вторая атака на этот объект.

Известно, что она является чрезвычайно важной для россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в спецслужбах.

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Какие последствия атаки на станцию

По данным источников, станция "Андреаполь" является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2. В результате удара беспилотников произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства и склада котельного оборудования. В то же время перекачка нефти станцией была временно прекращена.

В СБУ сообщили, что это уже вторая атака дронов СБУ на этот объект. Напомним, что впервые дроны атаковали вышеупомянутый объект еще 29 января 2025 года. Известно, что тогда была повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар.

Каждый день простоя этой нефтеперекачивающей станции приносит России десятки миллионов долларов ущерба, ведь она является составной частью трубопровода, которым нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" на Балтийском море. Дроновые санкции СБУ против российского нефтяного комплекса будут продолжаться,

– сообщил проинформированный источник в СБУ.

К слову, кроме Тверской области, также ночью в Липецкой области произошел массированный налет беспилотников. Тогда местные жители начали писать о звуках взрывов и работе ПВО на территории Елецкого и Грязинского районов, а также в Липецке. Сообщалось, что пропала электроэнергия.