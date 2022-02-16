Второй раз за месяц: YouTube снова заблокировал телеканал Шуфрича
Источник:YouTube
Уже второй раз за февраль YouTube заблокировал канал "Первый независимый". Он принадлежит нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестору Шуфричу.
Трансляция по каналу недоступна. Правда, вещание ведут с другого аккаунта. Его создали 8 февраля, но первое видео на нем появилось ночью 16 февраля.
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Предварительная блокировка
YouTube 4 февраля заблокировал каналы UkrLive и "Первый независимый", связанные с ОПЗЖ. Причина – нарушение правил платформы.
Однако и тогда каналы быстро "перебрались" по другим адресам и стали говорить якобы об "американской цензуре".
Санкции против каналов
- Совет по национальной безопасности и обороне 28 декабря 2021 года ввел санкции против медиахолдингов "Тайм Медиа", "Телепространство" и "Медиахолдинг Новости".
- "Первый независимый" и UkrLive относятся к этим холдингам, а санкции предусматривают самое прекращение телекоммуникационных услуг.
Что это за каналы
"Первый независимый" создали на замену другим медведчуковским каналам. Речь идет о ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые заблокировали из-за санкций против владельца – соратника Медведчука Тараса Козака.
Канал якобы создали журналисты, затем Шуфрич купил 60% акций.
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