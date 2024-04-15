Второй раз за утро в Севастополе "тревожно": оккупанты говорят, что много авиации и ракет
Российским захватчикам никогда не будет спокойно на временно оккупированных украинских территориях. На этот раз "тревога" застала оккупантов в Севастополе в Крыму.
Оккупанты говорят, что видели в небе много авиации, а также ракет. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.
К теме В Севастополе тревога: оккупанты перекрыли Крымский мост и "сбивают" ракеты
В Севастополе второй раз за день "тревога"
Российские захватчики сообщили о воздушной тревоге в Севастополе в 11:26 по местному времени. Оккупанты предупреждали об опасности и просили граждан "не снимать на фото или видео работу нашей ПВО".
Местные телеграм-каналы также писали, что в 11:22 россияне закрыли для проезда Крымский мост. После этого в пабликах начала появляться информация о ракетной опасности для Крыма и, в частности, Севастополя.
Кроме того, местные пропагандисты писали, что над Севастополем заметили большое количество авиации. По данным оккупантов, по городу также якобы запускали ракеты, вероятно, "Strorm Shadow". Хотя никаких доказательств в подтверждение своих слов россияне, как всегда, не привели.
Также российские захватчики писали, что перекрыли пункт пропуска во временно оккупированном Джанкое. После этого появились сообщения, что якобы "несколько вражеских ракет летят в район Крымского моста".
Далее пропагандисты писали о "работе" ПВО в районе Керченского пролива и дым вблизи моста. Как утверждается, это "спецсредства маскировки".
Захватчики также браво отчитываются, что якобы есть "сбивание вражеской цели над морем на подлете к Севастополю и Евпатории". В то же время тревога также распространилась и на Феодосию.
Ранее в Севастополе уже была тревога
- Утром 15 апреля на Крымском полуострове было неспокойно. Российские пропагандисты писали о взрывах в центре Севастополя, что на юге полуострова.
- Пропагандистские телеграм-каналы писали, что это могли быть военные учения, однако точной информации нет. В то же время над Севастопольской бухтой очевидцы видели дым, который, как впоследствии объяснили оккупанты, был "дымовой завесой".
- До этого в Севастополе взрывы раздавались ночью 9 апреля. Российское Минобороны отчитывалось, что якобы их печально известная противовоздушная оборона сбила в районе города украинскую ракету типа "Нептун", однако опять же никаких доказательств своим словам россияне не привели.