Второй раз за утро в Севастополе "тревожно": оккупанты говорят, что много авиации и ракет

Российским захватчикам никогда не будет спокойно на временно оккупированных украинских территориях. На этот раз "тревога" застала оккупантов в Севастополе в Крыму.

Оккупанты говорят, что видели в небе много авиации, а также ракет. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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В Севастополе второй раз за день "тревога"

Российские захватчики сообщили о воздушной тревоге в Севастополе в 11:26 по местному времени. Оккупанты предупреждали об опасности и просили граждан "не снимать на фото или видео работу нашей ПВО".

Местные телеграм-каналы также писали, что в 11:22 россияне закрыли для проезда Крымский мост. После этого в пабликах начала появляться информация о ракетной опасности для Крыма и, в частности, Севастополя.

Кроме того, местные пропагандисты писали, что над Севастополем заметили большое количество авиации. По данным оккупантов, по городу также якобы запускали ракеты, вероятно, "Strorm Shadow". Хотя никаких доказательств в подтверждение своих слов россияне, как всегда, не привели.

Также российские захватчики писали, что перекрыли пункт пропуска во временно оккупированном Джанкое. После этого появились сообщения, что якобы "несколько вражеских ракет летят в район Крымского моста".

Далее пропагандисты писали о "работе" ПВО в районе Керченского пролива и дым вблизи моста. Как утверждается, это "спецсредства маскировки".

Захватчики также браво отчитываются, что якобы есть "сбивание вражеской цели над морем на подлете к Севастополю и Евпатории". В то же время тревога также распространилась и на Феодосию.

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