Второй раз за вечер: в большинстве регионов Украины – воздушная тревога

4 мая 2022 , 22:13
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В большинстве регионов Украины второй раз за вечер 4 мая раздается воздушная тревога. По состоянию на 22:16, об опасности предупреждают жителей западных и центральных областей.

Местных жителей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это правило спасает жизнь.

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Об опасности по состоянию на 22:16 предупреждают жителей:

  • Закарпатья;
  • Буковины;
  • Львовской области;
  • Тернопольской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Хмельницкой область;
  • Ровненской области;
  • Волынской области;
  • Киевской области;
  • Винницкой области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Кировоградской области;
  • Черкасской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Луганской области.

Ракетный удар по Днепру

Около 20:00 4 мая о воздушной тревоге сообщили почти во всех областях Украины. Во время этой тревоги российские оккупанты ударили по Днепру.

Валентин Ризниченко – глава Днепропетровской ОВА – заявил о двух ракетных ударах. Одну из ракет удалось сбить ПВО. Вторая – попала в железнодорожную инфраструктуру. По словам Розниченко, пострадавших, к счастью, нет. В то же время враг нанес разрушения. Движение поездов пришлось остановить.

В Киевской области сбили ракету

Возле села Требухов вечером 4 мая ПВО сбила ракету. Ее остатки упали в поле. К счастью, пострадавших нет. Дома в селе – не повреждены.

Россияне пытаются наступать на трех направлениях

Алексей Арестович – советник главы Офиса Президента – сообщил, что по состоянию на 4 мая российские захватчики пытаются наступать на трех направлениях. Украинские защитники и защитницы продолжают бороться за родную землю и наносить врагу потери.

В настоящее время захватчики наступают на следующих направлениях:

  • Изюмском;
  • Запорожском;
  • Херсонском.

Арестович заметил, что продвигаться оккупантам не удается. Благодаря украинским героям, российские захватчики не могут достичь задач, которые ставит перед ними руководство.

Советник главы ОП подчеркнул: война – кровавое дело. Победа достается дорогой ценой. Арестович заявил, что даже с оружием США, впереди – несколько месяцев тяжелой борьбы на поле боя. Украинские защитники и защитницы уже используют Switchblade (БПЛА), а также артиллерию, которую передали страны Запада.

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Автор: Мар'яна Бекало