Второй раз за вечер: в большинстве регионов Украины – воздушная тревога
В большинстве регионов Украины второй раз за вечер 4 мая раздается воздушная тревога. По состоянию на 22:16, об опасности предупреждают жителей западных и центральных областей.
Местных жителей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это правило спасает жизнь.
Заметьте Массовый обстрел украинских городов, актуальная ситуация на "Азовстали": основное за 70 день войны
Об опасности по состоянию на 22:16 предупреждают жителей:
- Закарпатья;
- Буковины;
- Львовской области;
- Тернопольской области;
- Ивано-Франковской области;
- Хмельницкой область;
- Ровненской области;
- Волынской области;
- Киевской области;
- Винницкой области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Луганской области.
Ракетный удар по Днепру
Около 20:00 4 мая о воздушной тревоге сообщили почти во всех областях Украины. Во время этой тревоги российские оккупанты ударили по Днепру.
Валентин Ризниченко – глава Днепропетровской ОВА – заявил о двух ракетных ударах. Одну из ракет удалось сбить ПВО. Вторая – попала в железнодорожную инфраструктуру. По словам Розниченко, пострадавших, к счастью, нет. В то же время враг нанес разрушения. Движение поездов пришлось остановить.
В Киевской области сбили ракету
Возле села Требухов вечером 4 мая ПВО сбила ракету. Ее остатки упали в поле. К счастью, пострадавших нет. Дома в селе – не повреждены.
Россияне пытаются наступать на трех направлениях
Алексей Арестович – советник главы Офиса Президента – сообщил, что по состоянию на 4 мая российские захватчики пытаются наступать на трех направлениях. Украинские защитники и защитницы продолжают бороться за родную землю и наносить врагу потери.
В настоящее время захватчики наступают на следующих направлениях:
- Изюмском;
- Запорожском;
- Херсонском.
Арестович заметил, что продвигаться оккупантам не удается. Благодаря украинским героям, российские захватчики не могут достичь задач, которые ставит перед ними руководство.
Советник главы ОП подчеркнул: война – кровавое дело. Победа достается дорогой ценой. Арестович заявил, что даже с оружием США, впереди – несколько месяцев тяжелой борьбы на поле боя. Украинские защитники и защитницы уже используют Switchblade (БПЛА), а также артиллерию, которую передали страны Запада.
Важно – непокоренные ВСУ – настоящие Боги войны: смотрите видео