Второй раз за вечер: в большинстве регионов Украины – воздушная тревога

В большинстве регионов Украины второй раз за вечер 4 мая раздается воздушная тревога. По состоянию на 22:16, об опасности предупреждают жителей западных и центральных областей.

Местных жителей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это правило спасает жизнь.

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Об опасности по состоянию на 22:16 предупреждают жителей:

Закарпатья;

Буковины;

Львовской области;

Тернопольской области;

Ивано-Франковской области;

Хмельницкой область;

Ровненской области;

Волынской области;

Киевской области;

Винницкой области;

Николаевской области;

Одесской области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Луганской области.

Ракетный удар по Днепру

Около 20:00 4 мая о воздушной тревоге сообщили почти во всех областях Украины. Во время этой тревоги российские оккупанты ударили по Днепру.

Валентин Ризниченко – глава Днепропетровской ОВА – заявил о двух ракетных ударах. Одну из ракет удалось сбить ПВО. Вторая – попала в железнодорожную инфраструктуру. По словам Розниченко, пострадавших, к счастью, нет. В то же время враг нанес разрушения. Движение поездов пришлось остановить.

В Киевской области сбили ракету

Возле села Требухов вечером 4 мая ПВО сбила ракету. Ее остатки упали в поле. К счастью, пострадавших нет. Дома в селе – не повреждены.

Россияне пытаются наступать на трех направлениях

Алексей Арестович – советник главы Офиса Президента – сообщил, что по состоянию на 4 мая российские захватчики пытаются наступать на трех направлениях. Украинские защитники и защитницы продолжают бороться за родную землю и наносить врагу потери.

В настоящее время захватчики наступают на следующих направлениях:

Изюмском;

Запорожском;

Херсонском.

Арестович заметил, что продвигаться оккупантам не удается. Благодаря украинским героям, российские захватчики не могут достичь задач, которые ставит перед ними руководство.

Советник главы ОП подчеркнул: война – кровавое дело. Победа достается дорогой ценой. Арестович заявил, что даже с оружием США, впереди – несколько месяцев тяжелой борьбы на поле боя. Украинские защитники и защитницы уже используют Switchblade (БПЛА), а также артиллерию, которую передали страны Запада.

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