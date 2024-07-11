Украина хочет провести второй Саммит мира с участием России до выборов в США, – Bloomberg

Украина хочет провести второй Саммит мира и пригласить на него Россию. Сделать это планируют до проведения выборов президента США, которые состоятся в ноябре этого года.

Об этом пишут в СМИ, ссылаясь на слова анонимного украинского чиновника. Также встречу хотят организовать на фоне того, что к власти может вернуться Дональд Трамп.

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Когда может состояться второй Саммит мира

В СМИ пишут, что на первый Саммит мира прибыли представители более 90 стран, однако Россию не приглашали. Поэтому представители некоторых стран отказывались приезжать в Швейцарию, потому что были убеждены – Москва должна участвовать в переговорах. Кроме того, Китай и Бразилия выдвинули собственные предложения по прекращению войны.

Как заявляет украинский чиновник на правах анонимности, сейчас Украина пытается организовать второй Саммит мира. Его хотят провести до выборов США, ведь перспектива возвращения Дональда Трампа к власти означает, что военная поддержка могу существенно ослабиться.

Некоторые западные союзники отметили, что встреча должна быть тщательно подготовленной, с четкими целями и управляемыми ожиданиями. Вместе с тем, некоторые чиновники сомневаются, что будет возможность провести саммит с участием Украины и России.

В то же время в СМИ напомнили, что во время недавнего выступления Владимир Зеленский призвал США помочь в организации второго Саммита мира. Президент Украины отмечал, что эта встреча должна быть "мощной и действительно решающей".