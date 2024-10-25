Готовый документ ко второму Саммиту мира будет уже в ноябре, – Зеленский

Во время вечернего обращения 25 октября Владимир Зеленский высказался о подготовке ко второму Саммиту мира. По его словам, финальный документ будет уже в ноябре.

Кроме этого, президент заявил о финансовой поддержке каждого украинца перед зимой. Люди до 1 декабря должны получить по тысяче гривен, которые можно будет направить на оплату коммунальных услуг, покупку железнодорожных билетов или отправить на донаты.

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Украина проводит встречи

Сейчас, в конце октября, состоится еще одна очень важная конференция по гуманитарным аспектам – это освобождение пленных и возвращение депортированных детей. После этого в ноябре будем готовы представить финальный документ – для второго Саммита мира. Я благодарен всем, кто помогает,

– сказал президент.

25 октября состоялась конференция на основе пункта Формулы мира о выводе армии оккупанта с территории Украины. Это одно из фундаментальных условий завершения войны и недопущения новой агрессии. В мероприятии приняли участие представители более 50 стран и международных организаций.

А 24 октября в Латвии параллельно с саммитом Крымской платформы состоялась конференция по другому пункту Формулы мира, который посвящен полному выполнению Устава ООН. Там приняли участие более 60 стран и международных организаций.

"Начиная с августа и до ноября в рамках таких конференций прорабатываются все пункты Формулы мира – все с хорошим представительством мира. Уже были встречи по ядерной безопасности, энергетической безопасности, продовольственной, экологической – после подрыва Каховской дамбы и всех российских ударов. То есть все аспекты российской агрессии будут вынесены в отдельный документ, который должен стать содержательной основой для второго Саммита мира. Пошаговый путь к миру", – подытожил президент.

Он уверен, что второй Саммит мира поставит точку в войне и после него безопасность Украины будет надежно гарантирована.