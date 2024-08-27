Если Россия захочет принять участие во втором саммите мира, она будет там, – Зеленский

Украина подготовит план второго саммита мира. И, если представители России изъявят желание присутствовать на Саммите, они могут присоединиться.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость", информирует 24 Канал.

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При этом президент отметил, что участие России в саммите мира, является "желанием всех стран", которые считают, что таким образом удастся завершить войну.

"Мы подготовим план и представители России, если захотят, они будут присутствовать, иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран", – объяснил Владимир Зеленский.

Также глава государства отметил, что Ураине удалось привлечь к первому Саммиту много стран: около 100, но признал, что это было непросто.

"Мы хотели, чтобы на первом саммите их участия не было – нам удалось собрать страны без представителей России. Не просто, но мы собрали большое количество стран и институтов – более 100. Я считаю, что это было очень важно и успешно", – объяснил Зеленский.

Справка. Украина организовала первый саммит мира этим летом в Швейцарии. Следующий Киев планирует провести в стране Глобального Юга, но место еще не определено.