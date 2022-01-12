Второй срок Зеленского и неожиданные конкуренты: интервью с экспертом о сюрпризах на выборах

Последние события на отечественной "политической кухне" предвещают нам изменения в украинском политическом ландшафте уже совсем скоро. Такая ситуация не может не вызвать активные обсуждения среди специалистов.

О внутриполитических играх, втором сроке президента Владимира Зеленского и его главных конкурентах на выборах, а также политическом будущем некоторых политиков – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал эксперт Фонда общественной дипломатии, политтехнолог Александр Гнидюк.

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О рейтингах, мажоритарке и втором сроке Зеленского

Александр, насколько сейчас объективны рейтинги Зеленского и "Слуги народа"?

С учетом погрешности личный рейтинг президента сейчас составляет в среднем около 25%. Понятно, что уровень поддержки партии несколько ниже, учитывая, что у него производная структура от личности президента.

На самом деле, если вдаваться исключительно в цифры, ничего катастрофического с рейтингом Владимира Зеленского не произошло. Не нужно привязываться к условным 70% голосов, полученным Зеленским во втором туре президентских выборов – это индикатор не столько поддержки Владимира Александровича, сколько оппозиции к фигуре Петра Порошенко.

Уместнее отталкиваться от показателей Зеленского в первом туре – около 30%. Поэтому, на первый взгляд, потери выглядят не столь значительными. Другое дело в том, что следует обращать внимание на то, насколько изменилась структура его избирателя по всем возможным показателям и ситуации с так называемым антирейтингом. Если брать те же среднестатистические показатели, то за ними прогнозируемое проседание гораздо серьезнее.

Политтехнолог объяснил, что с рейтингом Зеленского не произошло "ничего катастрофического" / Фото из архива сайта 24 канала

Спасет ли рейтинг "слуг" дальнейшее смещение партийной идеологии к правым?

Движение к правым с большой вероятностью может совершенно ничего не дать Зеленскому и его партии. Как это в свое время случилось с Порошенко. Если оценивать в процентном измерении избирательную карту Украины, то количество ярко выраженных правых или левых – 10 – 15% с обеих сторон. Поэтому целенаправленно идти вправо для Зеленского особого смысла нет. Как и, собственно, любому другому из серьезных политических игроков. Отнюдь не та история.

Сегодня по риторике Зеленского понятно, что он серьезно думает о том, чтобы идти на второй срок. Этого стоило ожидать еще с самого начала?

Да, безусловно. Слова Владимира Зеленского о том, что он ограничится одним сроком – это чистая вода предвыборная технология. Причем, если обращаться к сюжетам из кинематографа, то схожий сценарий разыгрывался в сериале "Карточный дом". Украинцы в большинстве своем негативно относятся к любым возможным формам узурпации власти.

Вместе с тем, социологические исследования демонстрируют склонность наших граждан к сильной руке, что долгое время прослеживалось на положительном уровне восприятия того же Александра Лукашенко. Вот такой казус. Зеленский заявил, что не будет держаться за кресло и ему хватит одного срока, чтобы навести порядок в стране. С другой стороны, он пытался построить себе имидж харизматического лидера, который будет бороться с представителями старой системы. Своеобразное продолжение образа Голобородька, который понравился обществу в тот конкретный промежуток времени.

Наши политики часто любят использовать подобные вещи. К примеру, если проанализировать президентскую избирательную кампанию Петра Порошенко в 2019 году, то значительная часть лозунгов – чистая интерпретация ключевых месседжей известного государственного деятеля из Сингапура Ли Куан Ю, изложенных в его автобиографии.

Александр Гнидюк / Фото предоставлено сайту 24 канала

В общем, у всех предшественников Зеленского были президентские амбиции, выходившие за пределы первой каденции. И он тоже, что совершенно логично, не стал исключением в этом плане.

Важно Время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к таким решениям,– Зеленский

Как объяснить слова Давида Арахамии о желании вернуться к мажоритарке?

Давид Арахамия имел в виду намерение "Слуг народа" в очередной раз изменить избирательную систему и вернуться к смешанной модели. Это активно обсуждается сегодня в кулуарах Верховной Рады. Представители президентской партии хотят повторить успех предыдущих выборов, когда благодаря победе Зеленского на президентских выборах они прошли в парламент.

Для властей выгодно сначала провести президентские, а только после этого парламентские выборы. Предварительно изменив избирательную систему, чтобы иметь возможность за счет того же админресурса, сопровождающего голосование в мажоритарной части округов, улучшить собственные шансы на победу.

По схожей схеме все происходило во времена второго срока Леонида Кучмы, когда власти, несмотря на провал президентского блока "За единую Украину" (11,8% голосов) на выборах в 2002 году, сумели удержать контроль над парламентом за счет "скупки" мажоритарщиков.

Уже в ближайшее время парламентарии от монобольшинства будут запускать процесс с Конституционным Судом, который может позволить пойти по такому пути. И если они решатся на этот шаг с учетом сложившейся ситуации, думаю, что они достигнут своего. Остальное будет зависеть от реакции общества: проглотит или нет.

О конкурентах Зеленского на выборах и шансах Порошенко

Кто может составить конкуренцию Зеленскому при условии перенесения президентских выборов, так как того хотят его соратники в парламенте?

Точно не Порошенко. Не вижу его победителем ни в коем случае. У него огромный антирейтинг. К тому же ограничена электоральная база по географическому принципу. Условно, тот же Порошенко в 2014 году сумел победить в абсолютном большинстве областей государства.

По словам эксперта, Порошенко не удастся победить на выборах / Фото из архива сайта 24 канала

Если учесть президентские и парламентские выборы 2019 года, то ядро ​​его электората сконцентрировалось в нескольких областях на Западе. По состоянию на сегодняшний день ситуация кардинально остается без значительных изменений. Его точно не поддержат на Востоке и на Юге. Если учесть еще одного "традиционного" участника президентского забега Юрия Бойко, то он – это зеркальное отражение Порошенко только в восточных регионах. Даже в несколько меньших масштабах.

Шансы будут конкурировать, скорее, Виталий Кличко и Дмитрий Разумков. Оба они сыграют на своем центризме, заняв позицию Зеленского образца предыдущей президентской гонки с некоторыми отличиями.

У Кличко уже есть большая партийная сеть и все, что нужно для старта борьбы за президентство. Он начал ее реанимировать еще полгода – год назад. У него достаточно серьезная ресурсная база за счет поддержки нескольких финансово-промышленных групп. Все будет зависеть от дальнейших социологических замеров и оценке реальных шансов на победу.

Эксперт считает, что в президентской гонке может появиться Владимир Кличко / Фото из архива сайта 24 канала

Если он будет понимать, что победа на президентских выборах маловероятна, тогда может разыграться альтернативный сценарий, при котором Виталий Кличко будет оставаться в статусе одного из лидеров партии и главы столицы, а в президентскую кампанию вмешается Владимир Кличко, которого систематически замеряют разные социологические группы уже продолжительное время. В таком случае многое будет зависеть именно от договоренностей на уровне Офиса президента и бенефициарами проекта под названием УДАР.

Вполне реально, что Владимир Кличко сможет использовать, как бы это смешно ни звучало, в качестве идеального спарринг-партнера для Владимира Зеленского. С расчетом на то, что Владимир сможет выйти во второй тур, где благополучно проигрывает, но обеспечит значительный уровень поддержки для партии на парламентских.

В таком случае скелет следующей коалиции составят две политические силы – УДАР и "Слуга народа". Однако это только один из возможных сценариев. Украинская политика – вещь очень не прогнозируемая, и на момент старта кампании все могут передоговориться еще не раз.

Еще один топ-участник гонки – экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Проблема Разумкова в том, что ему необходимо строить свою партийную сеть и заходить в активную фазу кампании, на что нужно время. Однако, ввиду его опыта и профессионализма, он может это сделать на очень высоком уровне. К его кандидатуре относятся лояльно представители многих финансово-промышленных и политических групп влияния. Он может стать определенной компромиссной фигурой для многих.

Разумков может стать еще одним конкурентом Зеленского на выборах президента / Фото из архива сайта 24 канала

К тому же у него, среди всех претендентов, меньше репутационных вызовов. Дмитрий Александрович – очень качественный спикер, и если сравнивать с теми же Зеленским или Кличко, выглядит наиболее подготовленным кандидатом с профессиональной точки зрения. Он будет играть в несколько модифицированную версию центризма в период первой президентской кампании Зеленского.

Однако его наибольший риск, по-моему, заключается в том, чтобы не попасть в так называемый "капкан Литвина", который в свое время также долгое время был председателем ВР и воспринимался как профессиональный политик центристского типа, но в практической плоскости не смог получить какой-то прорывный уровень поддержки.

Как следствие – балансировка на грани проходного барьера. Однако, по моему субъективному мнению, Дмитрий Александрович выглядит куда более перспективно. Его конечный результат во многом будет зависеть от того, из каких людей он сформирует свой ТОП-10 или ТОП-15 списка партии.

Какое будущее ждет партию Разумкова "Умная политика"?

Поскольку он позиционирует свой будущий проект как оппозиционный, то ему следует раньше времени начинать наращивать вес своего бренда. Активная фаза таких работ стартует сразу же после рождественско-новогоднего цикла. Разумков должен провести хорошую селекционную кадровую работу по части подбора технологического актива партии, а также серьезно поработать над развитием партийной сетки в регионах.

Все остальное у него уже есть. В том числе и позиция компромиссной фигуры, которая будет устраивать по большому счету большинство групп влияния в государстве.

Чью политику больше сейчас дублирует Зеленский в должности президента: Януковича или Порошенко?

Однозначно Порошенко. Более верно это можно проследить, исходя из позиционирования на интернациональной арене. Говорящие, что Зеленский – пророссийский, должны понимать, что он является заложником обстоятельств, в которых, в первую очередь, западные партнеры давят на нас, требуя имплементировать Минские соглашения в той последовательности, которая выгодна России.

Здесь уже самому президенту нужно думать, каким образом этого давления избегать, балансируя таким образом ситуацию. В общем по состоянию на сегодняшний день еще нельзя сделать окончательный вывод. Во многом определяющим станет 2022 год именно из-за ситуации на внешнеполитической арене и конкретных реакций на нее со стороны действующей власти.

Президент будет в рамках продолжения дрейфа в сторону порошенковской парадигмы, избавляться от каких-либо людей из своего окружения? Того же Ермака, к примеру.

Все будет зависеть от уровня публичной токсичности личности Ермака. Поскольку ОП очень тщательно следит за общественными настроениями. Если она достигнет критического предела, то у Зеленского просто не останется выбора. Это будет жертвой сохранения устойчивого положения президента. Но, пока, между ними обоими полное взаимопонимание. И эта гармония существует наряду с постоянными конфликтами групп влияния между собой внутри Офиса.

Внезапный отъезд Порошенко: что это было?

Мне вообще интересно, как далеко готов уйти Зеленский для подавления Порошенко.

С того, что я вижу сейчас, возникают четкие параллели между случаями Порошенко и Медведчука. И там и там имеем экономическое давление, а также подозрения одно за другим. В Киеве буквально через несколько дней после оглашения санкций против Медведчука заблокировали его главный актив – сеть АЗС GLUSCO. С Порошенко мы видим схожий подход. Штраф от Антимонопольного комитета в размере 300 миллионов гривен.

Однако, учитывая существующие внешнеполитические ориентации Украины и настроения в Брюсселе и Вашингтоне, думаю, что Петр Алексеевич сможет выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Он будет активно работать над увеличением поддержки именно со стороны государств-партнеров.

Каковы перспективы дела Медведчука?

По-моему, при худшем сценарии персонально для Медведчука, он вынужден будет сменить место жительства – поедет в Россию. Учитывая потерю медийной и значительной доли финансового актива, его политические перспективы кажутся уже не такими перспективными, как это было еще два года назад. ОПЗЖ существенно потеряла (вес – 24 канал) даже на Востоке. На мой взгляд, Медведчук – это история максимум еще одного избирательного цикла, равно как и Юлия Тимошенко. Однако я отталкиваюсь от той ситуации, которая сложилась по состоянию на данный момент.

Медведчук может уехать в Россию, уверен политтехнолог / Фото из архива сайта 24 канала

На что надеется сейчас Мураев как политик?

Мураев пытается зайти в зону так называемого бывшего электората Партии регионов как молодой и более перспективный политик по сравнению с тем же Медведчуком или Рабиновичем. На сколько ему это удастся – это большой вопрос, на который я не могу ответить сегодня. В любом случае, он уже имеет негативный опыт предыдущего избирательного цикла. Сейчас я не вижу, за счет чего он потенциально сможет изменить ситуацию.

Возможно ли избрание в Украине пророссийского президента в ближайшее время?

Думаю, что нет. Как минимум, пока открытыми для общества будут оставаться вопросы российской оккупации Крыма и Донбасса.

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