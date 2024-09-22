Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что для таких целей Украина привлекает целый комплекс систем. Говорится о различных видах дронов, ракет и разведки.

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Как удалось поразить склад с российскими боеприпасами

По словам генерала армии, для проведения подобных мероприятий Украина использует комплексные системы, а именно разведывательные дроны, баллистические дроны для отвлечения внимания (включая новые разработки, такие как "Паляница") и ракетные системы тактического уровня, которые также достигают цели на расстоянии до 2 тысяч километров.

Украинские военные не могут использовать просто одну ракету, когда речь идет о стратегически важном объекте. Важен именно комплекс,

– подчеркнул Маломуж.

Для примера, только сама разведка есть разных типов: космическая, радиотехническая, оперативная, агентурная, а также та, которая помогает непосредственно на месте дислокации выявить все силы, средства, чтобы предоставить перспективу мощных ударов прямо в цель, когда враг этого не ожидает. Важной, по словам генерала армии, является также зашифровка ударов.

"Дроны же позволяют уничтожить цель не только в одном секторе, потому что Россия уже часто перекрывает цели и детонация не позволяет уничтожить все. Если же это будет в нескольких местах, то системы ограждения не работают", – добавил Маломуж.

Интересно! В сети обнародовали спутниковые снимки последствий удара по второму складу России под Торопцом 22 сентября. В северной части арсенала полностью выгорело более, чем половина мест хранения боеприпасов.

Напомним, что 18 сентября украинские военные первый раз поразили российский склад с боеприпасами и ракетами к "Град", С-300, С-400, а также с баллистическими ракетами к "Искандер". Взрывы были настолько мощными, что в городе и Торопецкой общине объявили эвакуацию. Кроме того, сила детонации боеприпасов вероятно спровоцировала землетрясение.