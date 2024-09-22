Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що для таких цілей Україна залучає цілий комплекс систем. Мовиться про різні види дронів, ракет та розвідки.

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Як вдалось уразити склад з російськими боєприпасами

За словами генерала армії, для проведення подібних заходів Україна використовує комплексні системи, а саме розвідувальні дрони, балістичні дрони для відвернення уваги (включаючи нові розробки, такі як "Паляниця") та ракетні системи тактичного рівня, які також досягають до цілі на відстані до 2 тисяч кілометрів.

Українські військові не можуть використати просто одну ракету, коли мовиться про стратегічно важливий об'єкт. Важливий саме комплекс,

– наголосив Маломуж.

Для прикладу, лише сама розвідка є різних типів: космічна, радіотехнічна, оперативна, агентурна, а також та, яка допомагає безпосередньо на місці дислокації виявити всі сили, засоби, щоб надати перспективу потужних ударів прямо в ціль, коли ворог цього не очікує. Важливою, за словами генерала армії, є також зашифровування ударів.

"Дрони ж дозволяють знищити ціль не лише в одному секторі, тому що Росія вже часто перекриває цілі і детонація не дозволяє знищити все. Якщо ж це буде в декількох місцях, то системи огорожі не працюють", – додав Маломуж.

Цікаво! У мережі оприлюднили супутникові знімки наслідків удару по другому складу Росії під Торопцем 22 вересня. У північній частині арсеналу повністю вигоріло більше, ніж половина місць зберігання боєприпасів.

Нагадаймо, що 18 вересня українські військові перший раз вразили російський склад з боєприпасами та ракетами до "Град", С-300, С-400, а також з балістичними ракетами до "Іскандер". Вибухи були настільки потужними, що у місті та Торопецькій громаді оголосили евакуацію. Крім того, сила детонації боєприпасів ймовірно спровокувала землетрус.