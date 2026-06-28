Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо".

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Кто такой Камиль Кирпичев и как он стал руководителем "Второй Украины"?

Согласно данным российского реестра юридических лиц, Камиль Кирпичев официально стал председателем исполнительного комитета "Второй Украины". В документах также указано его российское гражданство, которое он, по данным налоговой службы России, получил еще в 2016 году.

После получения паспорта Кирпичев начал юридическую деятельность, стал соучредителем юридических компаний в Краснодаре и участвовал в работе бизнес-структур, связанных с юридическими услугами.

Отдельно журналисты обращают внимание на его деятельность во временно оккупированном Крыму, где он также был руководителем одной из юридических компаний в 2017 – 2018 годах.

Несмотря на деятельность в России и на оккупированных территориях, Кирпичев остается действующим адвокатом в Украине. Он до сих пор числится в Едином реестре и имеет профиль в Национальной ассоциации адвокатов Украины. Его право на занятие адвокатской деятельностью не было прекращено или приостановлено. Также указано, что он проходил повышение квалификации в 2021 году.

Членство Кирпичева в Национальной ассоциации адвокатов Украины / Фото "Следство.Инфо"

Кроме того, Кирпичев является соучредителем адвокатского объединения "Сила права", которое продолжает действовать в Украине.

Адвокатское объединение "Сила права" / Фото "Следство.Инфо"

Журналисты "Следство.Инфо" сообщают, что Кирпичев неоднократно привлекался к юридическому сопровождению дел, связанных с Виктором Медведчуком. В частности, в 2021 году он сопровождал его во время допроса в Офисе Генерального прокурора Украины и участвовал в судебных заседаниях в качестве его защитника.

Также Кирпичев активно распространяет материалы о "Второй Украине" в социальных сетях, в частности на российской платформе "ВКонтакте", где публикует цитаты и заявления, связанные с деятельностью проекта.

Страница Кирпичева в "ВКонтакте" / Фото "Следство.Инфо"

Отдельно следователи обращают внимание на то, что в 2020 году Кирпичев пытался войти в Совет общественного контроля при Государственном бюро расследований Украины. В своем мотивационном письме он заявлял о намерении использовать юридический опыт для совершенствования работы государственных институтов.

Журналисты "Следство.Инфо" пытались получить комментарий от Камиля Кирпичева через социальные сети и мессенджеры. По их словам, он прочитал обращение, однако не ответил и впоследствии заблокировал контакты.

Официальных публичных объяснений относительно совмещения статуса украинского адвоката и гражданства России он не предоставил.

Что известно о проекте "Вторая Украина"?

"Вторая Украина" – это политический проект, который связывают с Виктором Медведчуком. Его создали как платформу, критикующую украинскую власть и продвигающую пророссийские взгляды.

После начала полномасштабной войны России против Украины этот проект стал более активным в СМИ и социальных сетях.

В 2024 году Украина ввела против него санкции, считая его угрозой национальной безопасности. Представители "Второй Украины" часто выступают с заявлениями против украинской власти и в поддержку российских нарративов.

Проект не является официальной политической партией в Украине и не участвует в выборах. Его деятельность в основном осуществляется в интернете и посредством публичных заявлений. Часть людей, связанных с проектом, проверяется украинскими правоохранительными органами. В Украине его считают элементом информационного влияния России.