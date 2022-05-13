Вторые сутки оккупанты обстреливают коксохим в Авдеевке: в городе нет света

На Авдеевском направлении враг ведет самые активные обстрелы. Уже второй день россияне наносят удар по Авдеевскому коксохимическому заводу. В результате ранен один работник завода, а также повреждена часть оборудования.

Такую информацию сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем фейсбуке. По состоянию на утро 13 мая Авдеевка обесточена, а все в результате обстрелов и бомбежек оккупантами.

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По словам Павла Кириленко, 12 мая враг нанес два авиаудара по Авдеевке. Сообщается об одном погибшем и одном раненом.

В частности, сегодня ночью оккупанты дважды обстреляли город из артиллерии. Кириленко отметил, что информации о пострадавших нет, однако известно о поврежденном жилье.

Всего за последние два дня россияне повредили не менее 11 жилых домов.

Что известно об обстрелах Донбасса за последние два дня

Очеретинская громада

Глава Донецкой ОВА рассказал, что вчера россияне применили реактивную систему залпового огня "Смерч" по Очеретинской общине. В частности, сегодня тоже продолжаются обстрелы из разных пушек по всей линии фронта в общине.

Торецкая община

В результате российского нашествия, вчера в Торецке был ранен один человек, а также повреждены 5 домов. Отмечается, что от обстрела начался пожар на одном из предприятий города, однако его оперативно ликвидировали спасатели.

Светлодарская община

Из-за атаки противотанковой управляемой ракетой в Светлодарске получили повреждения два жилых дома. К счастью, в тот момент жители были уже эвакуированы.

Фото последствий обстрелов Донецкой области

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко рассказал, что оккупанты пытались прорвать украинскую оборону на Очеретинском и Авдеевском направлениях. Однако Вооруженные Силы Украины отбили обе попытки.

В частности, российские войска стремятся прорваться на Марьинском направлении, но ситуация там контролируемая.

Предыдущие обстрелы Авдеевки

3 мая россияне обстреляли Авдеевский коксохимический завод. По словам Павла Кириленко, 10 человек погибли, еще 15 получили ранения. Наемники Кремля точно знали, куда целились – рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобус, который должен был их развозить с завода домой.

Во второй раз за сутки 3 мая оккупанты нанесли удар по заводу в Авдеевке. На предприятии повреждено одно здание, информации о жертвах и пострадавших пока нет. Также ночной обстрел в городе нанес разрушения жилому дому и помещению школы.

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