Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер. По его словам, неподготовленность армии и разведки до атаки ХАМАС через некоторое время, вероятно, будут изучать правоохранительные органы Израиля.

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Провал израильской разведки

Вероятно, палестинские боевики даже не надеялись, что смогут войти в израильские города и занять военную базу, захватив технику ЦАХАЛа. Это свидетельствует о колоссальных просчетах, однако к этим вопросам вероятнее всего вернутся после завершения войны.

ХАМАС прорвался на территорию Израиля, и оказалось, что встречать там его некому. Это напоминает марш Пригожина, когда наемники вышли в тыл фронта и оказалось, что российские подразделения там полностью отсутствуют.

– объяснил Зильбер.

Также очень удивляет незнание израильской разведки о планах ХАМАС, ведь среди прочего она первой стала использовать шпионскую программу Pegasus, которая предоставляет доступ к защищенным телефонам.

"Удивительно, что израильские спецслужбы не воспользовались этой программой для того, чтобы получить доступ к телефонам руководителей ХАМАС. Тем более что палестинские боевики готовили эту операцию практически 2 года", – подчеркнул журналист.

Цви Зильбер по просчетам израильского руководства: смотрите видео

Нетаньяху не верил предупреждениям

Также на днях стало известно, что незадолго до атаки ХАМАС Египет предупреждал Израиль о том, что в секторе Газа к чему-то готовятся. Позже СМИ узнали, что это сообщение передал Нетаньяху министр контрразведки Египта. Однако израильский премьер пренебрег этой информацией.

Эта история очень напоминает 1973 год, когда зять второго президента Египта. Ашраф Марван передал Израилю точную дату и время вторжения. Однако это сообщение не дошло до политического руководства.

Прессслужба Нетаньяху отрицала существование предупреждений от Египта. Не знаю, возможно ли в этом случае обвинять премьера (хотя лжи он никогда не сторонился), ведь гипотетические предостережения почти не имели конкретики,

– прокомментировал инсайд Зильбер.

Во всяком случае, даже не учитывая эти предупреждения, понятно то, что израильская разведка в своих расчетах допустила ошибку. В то же время есть вопросы и к израильским военным, которые не сумели предотвратить прорыв диверсионно-разведывательных групп ХАМАС.

Интересный факт! После войны Судного дня правительство Израиля в полном составе ушло в отставку. Не исключено, что то же произойдет и с правительством Нетаньяху

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