Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. За його словами, непідготовленість армії та розвідки до атаки ХАМАС через якийсь час, імовірно, вивчатимуть правоохоронні органи Ізраїлю.

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Провал ізраїльської розвідки

Імовірно, палестинські бойовики навіть не сподівалися, що зможуть увійти до ізраїльских міст і зайняти військову базу, захопивши техніку ЦАХАЛу. Це свідчить про колосальні прорахунки, однак до цих питань, найімовірніше, повернуться після завершення війни.

ХАМАС прорвався на територію Ізраїлю, й виявилося, що зустрічати там його нікому. Це нагадує марш Пригожина, коли найманці вийшли в тил фронту й виявилося, що російські підрозділи там повністю відсутні,

– пояснив Зільбер.

Також дуже дивує невідання ізраїльської розвідки про плани ХАМАС, адже серед іншого вона першою почала використовувати шпигунську програму Pegasus, яка надає доступ навіть до захищених телефонів.

"Дивовижно, що ізраїльські спецслужби не скористалися цією програмою для того, щоб отримати доступ до телефонів очільників ХАМАС. Тим більше, що палестинські бойовики готували цю операцію практично 2 роки", – наголосив журналіст.

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Нетаньягу не вірив попередженням

Також днями стало відомо, що незадовго до атаки ХАМАС Єгипет попереджав Ізраїль про те, що в Секторі Гази до чогось готуються. Пізніше ЗМІ дізналися, що це повідомлення передав Нетаньягу міністр контррозвідки Єгипту. Однак ізраїльський прем’єр знехтував цією інформацією.

Ця історія дуже нагадує 1973 рік, коли зять другого президента Єгипту Ашраф Марван передав Ізраїлю точну дату й час вторгнення. Однак це повідомлення не дійшло до політичного керівництва.

Пресслужба Нетаньягу заперечила існування попереджень від Єгипту. Не знаю, чи можливо в цьому випадку звинувачувати прем’єра (хоча брехні він ніколи не цурався), адже гіпотетичні застереження майже не мали конкретики,

– прокоментував інсайд Зільбер.

В усякому разі, навіть не враховуючи ці попередження, зрозумілим є те, що ізраїльська розвідка у своїх розрахунках припустилася помилки. Водночас є питання і до ізраїльських військових, які не зуміли запобігти прориву диверсійно-розвідувальних груп ХАМАС.

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