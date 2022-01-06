Вторжение и химоружие: в Белом доме назвали темы, которые США обсудят с Россией

США во время предстоящей серии переговоров с Россией поднимут вопрос вторжения в соседние страны. Кроме того, на переговорах планируют поднять вопрос применения химического оружия на иностранной территории.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

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Псаки отметила, что США не собираются пункт за пунктом отвечать на предложения российской стороны.

Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие вопросы с Россией в ближайшие дни и недели.

– заявила она.

Отметим, что США продолжают работу по подготовке переговоров с Россией по "гарантиям безопасности". Однако не все требования Москвы могут быть приняты, в том числе и в отношении НАТО.

Кратко о так называемых "гарантиях безопасности" для России

В ходе беседы с Джо Байденом 7 декабря 2021 года Владимир Путин заявил о требовании предоставить гарантии по нерасширению НАТО.

В Белом доме ответили, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.

Впоследствии Кремль опубликовал вышеупомянутые проекты договоров с США и НАТО о "гарантиях безопасности". Россия там снова требует от НАТО обязательства не принимать Украину в Альянс.

Штаты заявили, что ответят. В то же время в России боятся, что США проигнорируют их документ о "гарантиях безопасности" в отношении НАТО. Именно поэтому в Кремле заявили, что отсутствие ответа Россия будет воспринимать как "агрессивную

линию".

Кстати, все это происходит на фоне стягивания войск России к украинским границам.

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Переговоры США с Россией по "гарантиям безопасности" состоятся 10 января. Также этот вопрос обсудят на заседании Совета НАТО – Россия, которое запланировано на 12 января.