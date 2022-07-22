Как Украина стала точкой бифуркации для мира

Международные отношения сегодня так или иначе являются кирпичами в фундаментах новых геополитических союзов не только на карте Европы, но и мира. Кстати, не только союзов.

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Кто-то понимает угрозы и хочет жить в дружбе и совместном развитии и прогрессе. А кто-то имеет целью построить или восстановить когда-то потерянную империю.

Давайте вспомним первые дни войны. Те 72 часа, которые давала украинцам американская разведка. Они не просто ушли в небытие, но и выглядят сегодня с одной стороны странно, учитывая разведывательные мощности Штатов. С другой стороны, говорить о них сейчас можно с гордостью, поскольку мы не просто держимся уже пять месяцев, но и отбросили рашистов от Киева, Чернигова, Сум и Харькова.

Только в первые дни войны все было иначе, и эти "72 часа" играли значительную роль на международной арене. Для всех, кроме Польши, Литвы и, конечно, Британии. Последние были с нами "до", "во время" и, учитывая наши отношения сегодня, будут при любых обстоятельствах.

Потомки Черчилля, который говорил "Вы не можете убеждать тигра, когда ваша голова – в его пасти!", прекрасно понимают, к чему могло бы привести поражение Украины. Поляки, с оккупации и раздела чьей страны началась Вторая Мировая война, вообще стоят чуть ли не в очереди на цель для российских ракет и повторение истории столетней давности.

Но политики многих других европейских стран, учитывая "72 часа для Украины", жили в страхе перед "второй армией мира", перед монстром, который, по их мнению, может сожрать 40-миллионную и крупнейшую страну Европы за три дня.

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Выступить при таком положении дел в поддержку Украины было бы словно приговор получить ту же судьбу. Защита демократии и обычной человечности не была приоритетом. Было желание сохранить свое политическое положение, которое всегда зависит от собственного электората, собственного общества.

А что было бы, если бы электорат поглотил страх за свою жизнь из-за мощной поддержки страны, которая для них якобы и демократическая, якобы и где-то рядом на этом же континенте и является жертвой тиранического государства?

Но зачем менять свой достаточно стабильный и качественный стиль жизни, пока воюют в понимании многих "постсоветские" страны? Зачем менять жизнь, когда живешь ее один раз?

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Только это не оправдание. Это обычный цинизм и не понимание причинно-следственных связей. Все это – кризис демократии в мире и вообще кризис человечности, который запустил жесткий, жертвенный и все же, на мой взгляд, переломный этап для человечества.

Уже тысячи украинцев потеряли свою единственную жизнь. Конечно, главная причина одна – путин и его россия. Но будет неправдой, если сказать, что все было бы так же, если бы за месяцы до начала полномасштабного вторжения и даже в первые недели нам начали поставлять тяжелое вооружение, системы ПВО и тому подобное, а не в основном оружие для "партизанской" борьбы.

Преодолев 72 часа нашествия российских оккупантов, мы стали на путь субъекта на международной арене. Страны №1. Эталона в отстаивании демократии, прав и свобод в мире. Мы сами перевернули карту мира и заставили политических лидеров современности начать геополитическую шахматную игру, которая, безусловно, является игрой на выживание человечества, привычного установленного порядка, который нарушен и никогда не восстановится в том формате, каким мы его знали.

Мы сильные и объединяем вокруг себя сильных стран-друзей. Именно Украина станет центром нового успешного, демократического, военного и экономического союза государств для последующих поколений. Мы уже для этого многое сделали и будем в центре, но в то же время наравне с другими странами-членами. Это точно будет Польша, Великобритания, Литва, Латвия, Эстония.

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Кого охватит такой союз и как он будет называться, зависит от течения войны и ее последствий. Так же будет понятно и с названием. Будет это "Балто-черноморский союз" или же продвинется он к освобожденным от фашизма территориям Камчатки или Владивостока – увидим со временем.

Сейчас наша задача – не дать врагу захватить новые территории и рационально давить на западный мир, чтобы мы получали военную помощь в необходимых для победы масштабах.

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