Як Україна стала точкою біфуркації для світу

Міжнародні відносини сьогодні є так чи інакше цеглинами до фундаментів нових геополітичних союзів не тільки на карті Європи, а й світу. До речі, не тільки союзів.

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Хтось розуміє загрози і хоче жити в дружбі країн та спільному розвитку і прогресі. А хтось має на меті збудувати чи-то відновити колись втрачену імперію.

Давайте згадаємо перші дні війни. Ті 72 години, які давала українцям американська розвідка. Вони не просто пішли в небуття, а і виглядають сьогодні з одного боку дивно, враховуючи розвідувальні потужності Штатів. З іншого – говорити про них зараз можна з гордістю, оскільки ми не просто тримаємось вже п'ять місяців, а й відкинули рашистів від Києва, Чернігова, Сум та Харкова.

Тільки в перші дні війни все було інакше, і ці "72 години" відігравали значну роль на міжнародній арені. Для всіх, хіба окрім Польщі, Литви та, звісно, Британії. Останні були з нами "до", "під час" і, враховуючи наші стосунки сьогодні, будуть за будь-яких обставин.

Нащадки Черчилля, який говорив "Ви не можете переконувати тигра, коли ваша голова – у його пащі!", чудово розуміють до чого могла б призвести поразка України. Поляки, з окупації та поділу чиєї країни почалась Друга Світова війна, взагалі стоять ледь не в черзі на ціль для російських ракет та повторення історії сторічної давнини.

Але політики багатьох інших європейських країн, зважаючи на "72 години для України", жили в страху перед "другою армією світу", перед монстром, який, на їхню думку, може зжерти 40-мільйонну та найбільшу країну Європи за три дні.

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Виступити за такого стану справ на підтримку України було б ніби вирок отримати ту ж саму долю. Захист демократії та звичайної людяності не був пріоритетом. Було бажання зберегти своє політичне становище, яке завжди залежить від власного електорату, власного суспільства.

А що було б, якби електорат поглинув страх за власне життя через потужну підтримку країни, яка для них нібито й демократична, нібито й десь поруч на цьому ж континенті і є жертвою тиранічної держави?

Але навіщо змінювати свій доволі стабільний та якісний стиль життя, поки воюють в розумінні багатьох "пострадянські" країни? Навіщо змінювати життя, коли живеш його один раз?

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Тільки це не виправдання. Це звичайний цинізм та не розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Все це – криза демократії у світі та взагалі криза людяності, що запустила жорсткий, жертовний та все ж, на мою думку, переломний етап для людства.

Вже тисячі українців втратили своє єдине життя. Звісно, головна причина одна – путін та його росія. Але буде неправдою, якщо сказати, що все було б так само, якби за місяці до початку повномасштабного вторгнення та навіть в перші тижні нам почали постачати важке озброєння, системи ППО тощо, а не в основному зброю для "партизанської" боротьби.

Подолавши 72 години навали російських окупантів, ми стали на шлях суб'єкта на міжнародній арені. Країни №1. Еталону у відстоюванні демократії, прав та свобод у світі. Ми самі перевернули карту світу й змусили політичних лідерів сучасності почати геополітичну шахову гру, яка, беззаперечно, є грою на виживання людства, звичного усталеного порядку, який порушено і який ніколи не відновиться в тому форматі, яким ми його знали.

Ми сильні й гуртуємо довкола себе сильних країн-друзів. Саме Україна буде центром нового успішного, демократичного, військового та економічного союзу держав для наступних поколінь. Ми вже для цього багато зробили і будемо в центрі, але водночас на рівні з іншими країнами-членами. Це точно буде Польща, Британія, Литва, Латвія, Естонія.

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Кого охопить такий союз ще та як буде називатись, залежить від перебігу війни та її наслідків. Так само буде зрозуміло й з назвою. Буде це "Балто-чорноморський союз" або ж просунеться він до звільнених від фашизму територій Камчатки чи Владивостоку – побачимо з часом.

Зараз же наше завдання – не дати ворогу захопити нові території та раціонально тиснути на західний світ, щоб ми отримували військову допомогу в необхідних для перемоги масштабах.

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