Путин накрыл медным тазом величайшую мечту СССР

Минус 80% рынка газа. Минус 95% рынка нефти. За девять месяцев. Офигенный успех! Путин всех переиграл!

"Царь" руины

Все, что СССР строил годами, осторожно, по капельке внушая европейцам мысли о своей незаменимости, о своих несравненно дешевых услугах, выстроенной инфраструктуре стоимостью в миллиарды долларов – все накрылось медным тазом!

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Гений политики! Гений бизнеса! Военный гений!

Путин сумел разрушить все, чего на протяжении десятилетий пытался добиться режим СССР / Фото Getty Images

Просто поразительно, как можно, будучи таким феерическим долб**ом, двадцать с лишним лет рулить в огромной стране?

Только в том случае, если вокруг тебя еще большие долб**бы… Убил страну, в землю закопал, надпись написал… Все. Приехали…

Важно – осознает ли Путин провал собственного режима: смотрите видео