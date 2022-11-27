Путин накрыл медным тазом величайшую мечту СССР
27 ноября 2022 , 11:03Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал Яна Валетова
Минус 80% рынка газа. Минус 95% рынка нефти. За девять месяцев. Офигенный успех! Путин всех переиграл!
"Царь" руиныВсе, что СССР строил годами, осторожно, по капельке внушая европейцам мысли о своей незаменимости, о своих несравненно дешевых услугах, выстроенной инфраструктуре стоимостью в миллиарды долларов – все накрылось медным тазом!
Актуальное Лукашенко с Песковым завыли в унисон: что скрывается за угрозами пешек Путина
Гений политики! Гений бизнеса! Военный гений!
Просто поразительно, как можно, будучи таким феерическим долб**ом, двадцать с лишним лет рулить в огромной стране?
Только в том случае, если вокруг тебя еще большие долб**бы… Убил страну, в землю закопал, надпись написал… Все. Приехали…
Важно – осознает ли Путин провал собственного режима: смотрите видео