Вторжение России в Украину может произойти в любое время, даже во время Олимпиады, – Блинкен

В американском Госдепе заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент. Мол, если Кремль решится на такой шаг, его не остановит даже проведение Олимпийских игр.

Об этом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что Москва собирает все больше войск у границ с Украиной.

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Чиновник отверг предположение о том, что Россия непременно будет ждать завершения Олимпиады-2022, чтобы "не отодвинуть на задний план союзника – Китай". По его словам, вторжение может начаться в любое время и это никак не зависит от соревнований в Пекине.

Блинкен заметил, что Москва собирает все больше войск у границ с Украиной. "Проще говоря, мы продолжаем наблюдать очень тревожные признаки российской эскалации", – пояснил он.

Американский госсекретарь в очередной раз подчеркнул, что США выступают за то, чтобы урегулировать разногласия с Россией дипломатическим способом. "Мы приложили все возможные усилия, чтобы привлечь к этому Москву", – заверил дипломат.

В то же время предупредил, что Вашингтон готовится к различным сценариям. Мол, Кремлю уже дали понять: если там выберут путь усиления агрессии, то столкнутся с серьезными последствиями.

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