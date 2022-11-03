Можно ли было предотвратить вторжение России в Украину: в Госдепе объяснили

Война в Украине продолжается уже 253 дня. Как оказалось, США сделали ряд вещей, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение России 24 февраля.

Однако Владимир Путин решил начать войну 24 февраля, и только он несет ответственность за ее прекращение. Об этом заявила помощница госсекретаря США Карен Донфрид.

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Можно ли было предотвратить вторжение России в Украину

По словам Донфрид, она была в администрации того времени и может подтвердить, что США сделали ряд вещей, чтобы попытаться предотвратить эту войну.

Как вы знаете, примерно в середине октября наша разведка показывала, что президент Путин создает возможности для полномасштабного вторжения в Украину. Итак, одна вещь, которую мы сделали – пролили свет на это,

– рассказала помощница госсекретаря США.

Она отметила, что США поделились как можно большей частью разведывательной информации с союзниками и партнерами по подготовке российского вторжения. Соединенные Штаты надеялись, что это может изменить планы Путина.

"Мы также были чувствительны к дипломатическому взаимодействию с Россией. Я лично представляла США в Москве в декабре прошлого года, когда нам предоставили проекты этих договоров. Один был по линии США – Россия, другой – Россия – НАТО. И мы отнеслись к этому серьезно и занялись дипломатией вокруг этих проектов договоров. В январе россияне пригласили письменные ответы, которые мы предоставили", – вспомнила Донфрид.

Впрочем, несмотря на эти усилия, диктатор принял решение начать полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Донфрид подчеркнула, что это было решение одного человека.

И мы могли бы оглянуться назад и пожалеть, что не сделали то или иное, но я думаю, что нужно внести ясность: Владимир Путин принял это решение 24 февраля, и он единственный человек на этой планете, который может принять решение о прекращении этой войны сегодня,

– сказала она.

Донфрид подчеркнула, что возлагает ответственность за развязывание войны и ее прекращение только на Путина.

Напомним, что Кремль изучает возможность договоренностей с Северной Кореей. Такие действия России в Государственном Департаменте США оценивают как отчаяние. Однако предостерегают, что это не делает страну-агрессорку менее опасной.

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