"Первые подпадают под угрозу": при каком сценарии Россия может напасть на страны Балтии

Владимир Путин будет продолжать свои агрессивные действия, и под опасность могут попасть другие страны. Уже сейчас в НАТО был сделан пересчет новых российских наступательных возможностей.

Такое мнение 24 Каналу выразил офицер ВСУ Тарас Березовец, добавив, что российский диктатор, вероятно, попытается напасть на страны Балтии, если НАТО не укрепит их безопасность. Ведь концепция НАТО не требует от каждого государства иметь мощные национальные силы обороны.

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Каким может быть развитие событий

В любом случае основное бремя защиты стран-членов НАТО будет ложиться на государства, которые имеют для этого соответствующие возможности, в том числе человеческие и технологические. К примеру, США, Францию, Великобританию, Германию.

Нет нужды на средства национального бюджета содержать огромные силы и такое количество вооружения в Литве, Латвии или Эстонии. Для этого их защищали на ротационной основе силы стран НАТО.

– рассказал Тарас Березовец.

Он добавил, что страны НАТО сделали перерасчет российских наступательных возможностей. По оценкам, оккупанты могут осуществить планы захвата стран Балтии за 2 – 4 дня. В этом случае просчитали темпы продвижения бронетехники, использования авиации, даже при таком компоненте, который имеет НАТО, Альянс может быть не способен сдержать российскую армию.

По сценарию Путин будет "отползать" из Украины, но его агрессивные планы никуда не исчезнут. Вопрос в том, кого увлекать дальше.

"Беларусь уже находится под российской оккупацией. Еще возможно, Казахстан, но страны Балтии первыми подпадают под угрозу, потому что они наименее защищены. Следовательно, опасность вторжения в эти страны будет становиться все больше", – отметил офицер ВСУ.

Тарас Березовец предположил, при каком сценарии Россия может напасть на страны Балтии: смотрите видео

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