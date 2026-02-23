На Западе предполагают, что Россия может напасть на Балтийские страны, в частности на Эстонию. Это, вероятно, станет серьезным испытанием для НАТО, но готовность эстонских властей и их партнеров может удивить.

Экс-президент Эстонии, президент Эстонского олимпийского комитета Керсти Кальюлайд рассказала 24 Каналу, что страны Северной Балтии усиливают свою готовность к возможному противостоянию с Россией быстрее других. Все для того, чтобы дать врагу понять, что пытаться начинать войну не стоит.

Действительно ли Эстония готова к вторжению России?

Керсти Кальюлайд подчеркнула, что страны Балтии готовы действовать быстро, если будет необходимость давать отпор России.

Кроме того, не забывайте, что мы не одни. У нас есть французские, британские войска, которые находятся в 100 километрах от российской границы. Это большое количество солдат и четкое послание России,

– сказала она.

Экс-президент Эстонии также отметила, что войска Великобритании, Франции и других стран прибыли в Эстонию со знанием их закона. В частности, если Кремль начнет вооруженное наступление, то страна будет давать отпор, а эти силы союзников подчиняются 1-й эстонской пехотной бригаде.

Это заранее определено – если Россия нападет, то союзники будут бороться вместе с нами (с Эстонией – 24 Канал). Именно это сдерживает Россию,

– высказалась она.

Вероятно, в НАТО и Эстонии готовятся к тому, чтобы иметь возможность сдерживать россиян, если те нападут. Это продолжается в течение четырех лет, несмотря на некоторые политические колебания.

По словам Керсти Кальюлайд, именно это дает ей уверенность думать, что сдерживание российской агрессии не подведет.

Напомним, 10 октября 2025 года Эстония временно закрыла пункт пропуска Саатсе из-за повышенной активности российских военных вблизи границы, в частности появление вооруженных подразделений, которые блокировали дорогу. В пограничной службе объяснили, что решение приняли для предотвращения возможных провокаций и обеспечения безопасности.

Как Эстония готовится к угрозе вторжения?