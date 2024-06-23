"Минус" 1270 оккупантов и более 200 единиц техники: колоссальные потери врага на 23 июня

23 июня 2024, 07:11
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Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери врагу. Так, только в течение суток ВСУ ликвидировали 1 270 оккупантов.

Некоторые подразделения уже теряют боеспособность из-за колоссальных потерь. К примеру, российской армии приходится выводить свои подразделения из-под Волчанска на Харьковщине, ведь оккупанты несут огромные потери.

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Потери России в войне

В общем, с начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

  • личного состава – около 534 360 (+1270) человек,
  • танков – 8 019 (+10),
  • боевых бронированных машин – 15 398 (+15),
  • артиллерийских систем – 14195 (+61),
  • РСЗВ – 1108 (+2),
  • средства ПВО – 863 (+2),
  • самолетов – 359 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 355 (+50),
  • крылатые ракеты – 2 321 (+13),
  • корабли / катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19 248 (+44),
  • специальная техника – 2 377 (+8).


Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ добавили, что общая цифра потерь противника в крылатых ракетах подана с учетом уточнения за предыдущий период. Другие потери врага за предыдущие сутки подаются в обычном режиме.

Автор: Анжеліка Байбак