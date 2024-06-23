"Минус" 1270 оккупантов и более 200 единиц техники: колоссальные потери врага на 23 июня

Силы обороны продолжают наносить потери врагу. Так, только в течение суток ВСУ ликвидировали 1 270 оккупантов.

Некоторые подразделения уже теряют боеспособность из-за колоссальных потерь. К примеру, российской армии приходится выводить свои подразделения из-под Волчанска на Харьковщине, ведь оккупанты несут огромные потери.

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Потери России в войне

В общем, с начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 534 360 (+1270) человек,

танков – 8 019 (+10),

боевых бронированных машин – 15 398 (+15),

артиллерийских систем – 14195 (+61),

РСЗВ – 1108 (+2),

средства ПВО – 863 (+2),

самолетов – 359 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 355 (+50),

крылатые ракеты – 2 321 (+13),

корабли / катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 19 248 (+44),

специальная техника – 2 377 (+8).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ добавили, что общая цифра потерь противника в крылатых ракетах подана с учетом уточнения за предыдущий период. Другие потери врага за предыдущие сутки подаются в обычном режиме.