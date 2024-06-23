"Минус" 1270 оккупантов и более 200 единиц техники: колоссальные потери врага на 23 июня
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают наносить потери врагу. Так, только в течение суток ВСУ ликвидировали 1 270 оккупантов.
Некоторые подразделения уже теряют боеспособность из-за колоссальных потерь. К примеру, российской армии приходится выводить свои подразделения из-под Волчанска на Харьковщине, ведь оккупанты несут огромные потери.
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Потери России в войне
В общем, с начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 534 360 (+1270) человек,
- танков – 8 019 (+10),
- боевых бронированных машин – 15 398 (+15),
- артиллерийских систем – 14195 (+61),
- РСЗВ – 1108 (+2),
- средства ПВО – 863 (+2),
- самолетов – 359 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 355 (+50),
- крылатые ракеты – 2 321 (+13),
- корабли / катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 19 248 (+44),
- специальная техника – 2 377 (+8).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
В Генштабе ВСУ добавили, что общая цифра потерь противника в крылатых ракетах подана с учетом уточнения за предыдущий период. Другие потери врага за предыдущие сутки подаются в обычном режиме.