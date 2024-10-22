Вучич не приедет на саммит БРИКС из-за "разных вещей, которые Путину хорошо известны"

Сербский президент Александр Вучич не будет присутствовать на саммите БРИКС в Казани, который начинается уже сегодня, 22 октября. Страну представит делегация во главе с вице-премьером Вулиным.

В эту делегацию войдут также министры обороны, экономики и международного сотрудничества. Причину отсутствия Вучича объяснили в Центре противодействия дезинформации.

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Вучича не будет на саммите БРИКС

Как пишет ЦПИ, на саммит БРИКС в российской Казани не приехали Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и его сербский коллега Александр Вучич. Несмотря на традиционно близкие отношения с Москвой Куба будет представлена на саммите на уровне министра иностранных дел, а Сербия – четырех министров.

Причиной отсутствия Бермудеса называют энергетический кризис на Кубе, из-за которого жители острова третий день не имеют электричества. Президент Сербии заявил, что "ему было бы очень сложно приехать из-за разных вещей, которые Путину хорошо известны",

– говорится в сообщении.

В то же время СМИ пишут, что Вучич не сможет присутствовать на саммите, из-за запланированных встреч с представителями Греции, Польши и Евросоюза.

На саммите также будут отсутствовать президенты Бразилии и Индонезии, а также фактический правитель Саудовской Аравии. Кроме того, ранее от вступления в БРИКС отказался Казахстан. Заметим, что в этом году Россия председательствует в БРИКС, и хочет привлечь к нему как можно больше стран Глобального Юга.

К слову, еще совсем недавно президент Сербии имел телефонный разговор с российским диктатором впервые за 2,5 года после начала полномасштабной войны. Во время общения Путин выразил надежду, что Белград не введет против страны-агрессора санкции ЕС.