Вучич отказался подписать итоговое заявление саммита в Одессе, осуждающее Россию, – Le Monde
В среду, 11 июня, президент Сербии Александар Вучич принял участие в саммите "Украина –Юго-Восточная Европа" в Одессе. Однако он отказался подписать итоговую декларацию встречи.
Об этом сообщает Le Monde, передает 24 Канал. Совместное заявление политиков осуждает жестокую агрессивную войну России против Украины.
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Что известно о декларации
По данным издания, Вучич якобы не подписал декларацию четвертого саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".
Все остальные участники зато подтвердили свою приверженность к предоставлению всесторонней и длительной поддержки Украине и ее народу столько, сколько потребуется. А также призвали мир воздержаться от предоставления любой материальной или иной помощи военным усилиям России.
Среди подписантов:
- Президент Украины Владимир Зеленский,
- Президент Республики Молдова Майя Санду,
- Президент Черногории Яков Милатович,
- Президент Румынии Никушор Дан,
- Премьер-министр Республики Болгария Росен Желязков,
- Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович,
- Премьер-министр Греческой Республики Кириакос Мицотакис,
- Председатель парламента Республики Албания Элиза Спиропали,
- первый заместитель председателя правительства и министр охраны окружающей среды и пространственного планирования Республики Северная Македония Изет Меджити,
- вице-премьер-министр – министр иностранных и европейских дел Республики Словения Таня Файон.