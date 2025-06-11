Вучич отказался подписать итоговое заявление саммита в Одессе, осуждающее Россию, – Le Monde

В среду, 11 июня, президент Сербии Александар Вучич принял участие в саммите "Украина –Юго-Восточная Европа" в Одессе. Однако он отказался подписать итоговую декларацию встречи.

Об этом сообщает Le Monde, передает 24 Канал. Совместное заявление политиков осуждает жестокую агрессивную войну России против Украины.

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Что известно о декларации

По данным издания, Вучич якобы не подписал декларацию четвертого саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".

Все остальные участники зато подтвердили свою приверженность к предоставлению всесторонней и длительной поддержки Украине и ее народу столько, сколько потребуется. А также призвали мир воздержаться от предоставления любой материальной или иной помощи военным усилиям России.

Среди подписантов: