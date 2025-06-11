Вучич похвастался, что "не предал" Россию на саммите в Одессе

В Одессе прошел саммит "Украина –Юго-Восточная Европа", по результатам которого была подписана декларация, где осуждается российская агрессия. Единственный, кто ее не подписал – президент Сербии Александар Вучич.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на РТС.

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Почему Вучич считает, что не предал Россию

Вучич заявил, что своим визитом в Одессу он не предал Россию, как утверждают некоторые сербские СМИ. Он также подчеркнул, что был единственным из участников, кто не принял декларацию по результатам саммита.

Сербский лидер отметил, что другие участники саммита "готовы принять все, что направлено против России, все, что могут".

Он также подчеркнул, что Сербия защищает интересы международного публичного права, всегда руководствуясь собственными интересами.

Я горжусь политикой Сербии, нашей независимостью, нашей автономией, и мы будем продолжать так делать,

– заявил сербский президент.

Вучич также отметил, что Сербия будет продолжать придерживаться независимой внешней политики и отстаивать собственную автономность в принятии решений.

Опубликованная на сайте Офиса президента Украины декларация подтверждает, что Вучич действительно единственный участник саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", который не подписал ее.

В документе, среди прочего, "решительным образом" осуждается агрессия России против Украины и призыв к усилению санкций против России.

За что Вучич поблагодарил Зеленского

Вучич назвал отсутствие представителей частично признанного Косово на саммите "замечательным жестом" в отношении его страны и заверил, что Сербия "безусловно оценит" это.

Он также сообщил, что перед двусторонней встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским они успели провести "долгий разговор" во время обеда.

У нас была как открытая, так и закрытая часть разговора,

– отметил Вучич.

По его словам, сейчас Сербии и Украине нужно завершить соглашения о свободной торговле, которые отложили сначала из-за пандемии COVID-19, а затем – из-за войны.

Вучич также отметил, что саммит дал ему возможность пообщаться с лидерами Греции, Хорватии, Черногории, Болгарии и Румынии.