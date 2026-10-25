Вучич признал поражение на выборах в Сербии: победу одержал "Студенческий список"

В Сербии президент Александар Вучич признал поражение на досрочных парламентских выборах и заявил, что победу одержал "Студенческий список", ставший главным соперником политической силы действующего главы государства на фоне продолжающихся протестов против коррупции и действий властей.

Об этом Вучич сообщил в воскресенье, 25 октября, в предвыборном штабе списка "Александар Вучич – Единая Сербия".

Что известно о выборах в Сербии?

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его политический список проиграл парламентские выборы. "Список студентов-блокировщиков" может получить от 135 до 140 мандатов, тогда как политическая сила Вучича – около 105.

У нас пока нет окончательных результатов. Исходя из стратифицированной выборки, очевидно, что мы проиграли эти выборы. Победил "Список студентов-блокировщиков", у них будет от 135 до 140 мандатов, у нас около 105,

– заявил сербский президент.

Вучич также отметил, что в парламент могут пройти представители некоторых партий меньшинств.

"Венгры Воеводины" получили три мандата, албанцы – один, и, я думаю, еще и Социальная партия демократов. Не верьте мне на слово,

– добавил он.

На предыдущих парламентских выборах в Сербии в 2023 году Сербская прогрессивная партия набрала 46,75% голосов и получила 129 мест в парламенте. Окончательные результаты нынешнего голосования еще предстоит объявить.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Сербии прошли на фоне почти двухлетних студенческих протестов, начавшихся после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года. Тогда погибли 16 человек, а трагедия вызвала возмущение из-за подозрений в коррупции и требований привлечь виновных к ответственности.

"Студенческий список" выступает за борьбу с коррупцией и реформирование государственных институтов. Вучич, который покинул пост президента в сентябре, чтобы вновь баллотироваться на пост премьер-министра, возглавляет избирательный список своей "Сербской прогрессивной партии".