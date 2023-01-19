Почему так странно сидел Вучич – неизвестно. Но это мгновенно вдохновило пользователей сети, решивших посмеяться над президентом Сербии.

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Сидел, словно случайный гость

На фотографии, которую выложили в сеть, можно увидеть представителя ЕС Мирослава Лайчака, премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, премьер-министра Албании Эди Рама, премьер-министра Македонии Стево Пендаровски и других.

Но особенно на их фоне выделяется Вучич, ведь он сидел не в кругу лидеров, а за пределами него. Это продемонстрировало, как страны относятся к Сербии, которую называют сателлитом Москвы на Балканах.

В сети не могли упустить возможность высмеять Вучича. Мы собрали самые смешные твиты, касающиеся его участия в этой панельной дискуссии. Некоторые из них нас повеселили:

"Жду, пока гости закончат ужин, чтобы помыть посуду";

"Когда ты опаздываешь на урок, а класс полон";

"Что? Ну, логично, что такой зверь, как тигр, не должен быть среди людей, а должен быть изолирован со стороны";

"Снова кашель?".

Реакция депутатов была жестче

Своим мнением по поводу фотографии поделились также депутат от Демократической партии Срджан Миливоевич, а также депутат и президент Движения свободных граждан Павел Грбович.

"Репутация Сербии в мире никогда не была такой, не правда ли? Человек дождя без зонта сидит в последнем ряду в Давосе и смотрит на затылок своего босса Курти. Он делает заметки, пока его босс разговаривает с ним. Его даже Трамп так не унижал... Никто никогда не унижал Сербию, как Александар Вучич", – отметил Миловоевич.

А вот Грбович добавил, что такова перспектива Сербии, если ее правительство "действительно начнет верить, что они – маленькая, но гордая галльская деревня, а Вучич и Брнабыч (премьер-министр – 24 Канал) – современные версии Астерикса и Обеликса".

О чем говорили на дискуссии