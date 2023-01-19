Чому так дивно сидів Вучич – невідомо. Але це миттєво надихнуло користувачів мережі, які вирішили поглузувати з президента Сербії.

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Сидів, наче випадковий гість

На світлині, яку виклали у мережу, можна побачити представника ЄС Мірослава Лайчака, прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, прем'єр-міністра Албанії Еді Рама, прем'єр-міністра Македонії Стево Пендаровскі та інших.

Але особливо на їхньому фоні виділяється Вучич, адже сидів він не у колі лідерів, а за межами нього. Це продемонструвало як країни ставляться до Сербії, яку називають сателітом Москви на Балканах.

У мережі не могли проґавити нагоди висміяти Вучича. Ми зібрали найсмішніші твіти, які стосуються його участі у цій панельній дискусії. Деякі з них нас неабияк повеселили:

"Чекаю, поки гості закінчать вечерю, щоб помити посуд";

"Коли ти спізнюєшся на урок, а клас повний";

"Що? Ну, логічно, що такий звір, як тигр, не повинен бути серед людей, а повинен бути ізольований збоку";

"Знову кашель?".

Реакція депутатів була жорсткішою

Своєю думкою щодо світлини поділилися також депутат від Демократичної партії Срджан Мілівоєвич, а також депутат і президент Руху вільних громадян Павле Грбович.

"Репутація Сербії у світі ніколи не була такою, чи не так? Людина дощу без парасолі сидить в останньому ряду в Давосі та дивиться на потилицю свого боса Курті. Він робить нотатки, поки його бос розмовляє з ним. Його навіть Трамп так не принижував... Ніхто ніколи не принижував Сербію, як Александар Вучич", – зазначив Міловоєвич.

А от Грбович додав, що такою є перспектива Сербії, якщо її уряд "дійсно почне вірити, що вони – маленьке, але горде галльське село, а Вучич і Брнабич (прем'єр-міністр – 24 Канал) – сучасні версії Астерікса й Обелікса".

Про що говорили на дискусії