Чому так дивно сидів Вучич – невідомо. Але це миттєво надихнуло користувачів мережі, які вирішили поглузувати з президента Сербії.
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Сидів, наче випадковий гість
На світлині, яку виклали у мережу, можна побачити представника ЄС Мірослава Лайчака, прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, прем'єр-міністра Албанії Еді Рама, прем'єр-міністра Македонії Стево Пендаровскі та інших.
Але особливо на їхньому фоні виділяється Вучич, адже сидів він не у колі лідерів, а за межами нього. Це продемонструвало як країни ставляться до Сербії, яку називають сателітом Москви на Балканах.
У мережі не могли проґавити нагоди висміяти Вучича. Ми зібрали найсмішніші твіти, які стосуються його участі у цій панельній дискусії. Деякі з них нас неабияк повеселили:
- "Чекаю, поки гості закінчать вечерю, щоб помити посуд";
- "Коли ти спізнюєшся на урок, а клас повний";
- "Що? Ну, логічно, що такий звір, як тигр, не повинен бути серед людей, а повинен бути ізольований збоку";
- "Знову кашель?".
Реакція депутатів була жорсткішою
Своєю думкою щодо світлини поділилися також депутат від Демократичної партії Срджан Мілівоєвич, а також депутат і президент Руху вільних громадян Павле Грбович.
"Репутація Сербії у світі ніколи не була такою, чи не так? Людина дощу без парасолі сидить в останньому ряду в Давосі та дивиться на потилицю свого боса Курті. Він робить нотатки, поки його бос розмовляє з ним. Його навіть Трамп так не принижував... Ніхто ніколи не принижував Сербію, як Александар Вучич", – зазначив Міловоєвич.
А от Грбович додав, що такою є перспектива Сербії, якщо її уряд "дійсно почне вірити, що вони – маленьке, але горде галльське село, а Вучич і Брнабич (прем'єр-міністр – 24 Канал) – сучасні версії Астерікса й Обелікса".
Про що говорили на дискусії
- Відомо, що її учасники обговорювали виклики, з якими стикаються держави Західних Балкан. Зокрема, міркували над необхідністю збереження стабільності, створення умов для заохочення економічного зростання країн. Також наголошували на необхідності вирішити заморожені суперечки.
- Зауважимо, на форумі в Давосі Вучич несподівано для всіх засудив війну Росії проти України. Ба більше, друг Путіна заявив, що Крим і Донбас – Україна.
- Він підкреслив, що підтримує територіальну цілісність нашої держави. Водночас, припустив глава держави, у війні Росії проти України "найгірше ще попереду".
- Але і це ще не все. Сербія вирішила надати Україні допомогу для підтримки енергетичної системи. Зауважимо, що наразі невідомо, що потрапить до цього пакета допомоги. Також не повідомляється про його обсяги.