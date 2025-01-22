Если Трамп закончит войну против Украины, ему надо ставить памятник, – президент Сербии Вучич

Президент Сербии Александар Вучич хотел бы, чтобы война России против Украины наконец закончилась. Однако он не уверен в том, что Дональду Трампу удастся решить этот вопрос.

Об этом сообщает Blic, передает 24 Канал. Вучич сомневается в эффективности политики принуждения обеих сторон к миру.

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Что заявил Вучич

По словам сербского лидера, если Трамп в конце концов сможет завершить российскую войну против Украины, президенту США нужно будет поставить памятник.

Россия и Украина – не маленькие страны, и обе потеряли слишком много людей, чтобы это решение было принято так легко, но если Трамп добьется этого, мы все построим ему памятник,

– сказал Вучич.

В конце концов, он выразил свою поддержку американскому лидеру и надежду на успех, а также пожелал Божьей помощи.

К слову, ранее президент Сербии в очередной раз предложил провести переговоры Путина и Трампа в его стране. По словам Вучича, Сербия является "принципиально" внеблоковой страной, потому что не входит в НАТО или ОДКБ.

Она "полностью готова гарантировать полную безопасность обоим президентам". Кроме того, Сербию якобы стоит выбрать для переговоров, поскольку страна поддерживает обе стороны.