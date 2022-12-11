Самый трудный вечер, – Вучич после Совбеза заявил, что сербские военные готовы к любому приказу

На севере частично признанного Косово вновь растет напряжение с участием заблокировавших дороги сербов. Президент Сербии Александр Вучич решил созвать заседание Совета национальной безопасности.

После Совбеза Вучич призвал сербов и албанцев в Косово и Метохии сохранить мир. В то же время он сказал, что этот вечер, вероятно, самый тяжелый за время его пребывания на посту президента Сербии.

Обратите внимание Молдова, Косово и Израиль: как Россия пытается создать для Запада второй фронт

Ситуация в Косово приближается к точке невозврата

США призвали власти Сербии и Косово к немедленному принятию мер по деэскалации ситуации на севере края. Но Вучич заявил, что США и Приштина не придерживаются ни одного достигнутого соглашения по Косово.

Мы приперты к стене. Для меня это самый трудный день за все время, пока я президент Сербии или глава правительства,

– сказал Вучич.

По словам Вучича, у Белграда есть гарантии НАТО и Евросоюза, что к сербским демонстрантам не будет применяться сила. При этом президент добавил, что сербские "полицейские и военные готовы к любому приказу".

Также Вучич считает, что Приштина своей "политикой террора" пытается покончить с "сербской проблемой" в Косово и Метохии.

"Они (полиция Косово – 24 канал) и сегодня вторглись, как и вчера, и позавчера со специальными подразделениями (на территорию края, населенную сербами – 24 канал), но международное сообщество притворяется, что их и не видели, как тех на Газиводе. Это похоже на попытку решения сербской проблемы на севере Косово и Метохии, в которой участвуют не только Курти (премьер Косово Альбин Курти – 24 канал) и приштинская власть, но и добрая часть международного сообщества, которая делает вид, что не видит, что происходит", – заявил сербский президент.

Вучич сказал, что сербы строят баррикады не из-за прихоти или потому, что им нравится мерзнуть. По его словам, это выражение протеста против арестов, издевательств над людьми и невыполнение Брюссельских соглашений.

. Власти Косово потребовали у местных сербов разобрать баррикады, которые те построили после ареста бывшего сотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантыча. Сербы в знак протеста против этого ареста построили баррикады на нескольких путях, ведущих в сербские города. Власть Косово пригрозила применить силу

Госсекретарь МИД Сербии Немания Старович заявил, что ситуация в Косово приближается к точке невозвращения.

Мы приближаемся к точке невозвращения сегодня вечером в Косово, поскольку исполняющий обязанности премьер-министра Курти готовит свою военизированную полицию к уничтожению Севера и уничтожению местных сербов,

– написал он в твиттер.

Сербский спецназ якобы отправился к границе с Сербией

Вечером 11 декабря в сети появились кадры, якобы сербский спецназ выдвинулся к границам Косово. Однако насколько достоверно видео – не известно.

Местные паблики Белграда со ссылкой на источник в Министерстве обороны Сербии сообщают, что из Белграда в направлении сербского города Крушевац отправилась большая военная группа элитных бригад армии Сербии.

Сербский спецназ якобы отправился к границе с Сербией: видео