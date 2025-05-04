Вучича выписали из больницы, но ему пришлось отменить все мероприятия в ближайшие дни

После 17:00 3 мая, президента Сербии Александра Вучича выписали из Военно-медицинской академии в Белграде после непродолжительного пребывания в больнице. Теперь он должен пройти реабилитацию, что ограничивает его возможности выполнения рабочих обязанностей.

Как отметил министр финансов Синиша Мали, состояние Вучича улучшилось, однако, прислушиваясь к советам медиков, он решил отменить все запланированные мероприятия на несколько дней и оставаться под постоянным медицинским наблюдением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий министра финансов Синиша Мали для телеканала RTS.

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Вучича выписали из больницы

Мали отметил, что пока невозможно сказать наверняка, поедет ли президент в Москву на празднование 9 мая.

Президент отменил все мероприятия и обязанности на ближайшие несколько дней. Когда выздоровеет, обратится к общественности,

– подчеркнул министр.

По его словам, он лично был рядом с Вучичем в момент, когда тому стало плохо во время визита в США. Мали подчеркнул, что этот визит имел большое значение с учетом геополитической ситуации, изменений в Белом доме, а также актуальных вопросов тарифов и санкций в отношении нефтяного сектора Сербии.

"Мы хотели решить как можно больше проблем, влияющих на граждан Сербии и будущее нашей страны. Национальный съезд Республиканской партии был отличной возможностью. С одной стороны – ужин, организованный Дональдом Трампом, на котором президент должен был присутствовать. Мы готовились к этой неформальной встрече, но ему внезапно стало плохо. Мне трудно об этом говорить", – признался Мали.

Он также отметил, что это уже не первый случай обострения состояния здоровья Вучича, однако выразил оптимизм относительно его скорейшего выздоровления.

Это уже четвертый такой случай, вы слышали и врача. Я надеюсь на его быстрое восстановление,

– подытожил министр.

Напомним, Вучич обещал поехать в Москву на 9 мая. Сербская военная часть даже примет участие в параде. Впрочем, учитывая здоровье Вучича, теперь перспектива его посещения парада под вопросом.

Следует отметить, что Сербии могут заблокировать вступление в Европейский Союз, если ее президент Александар Вучич все же приедет на "парад победы" к Владимиру Путину в Москву.

Добавим, что другой европейский товарищ Путина – премьер Словакии Роберт Фицо – таки планирует быть на путинском параде. Хотя он также мог иметь проблемы со здоровьем, как предполагали СМИ.