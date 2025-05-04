Як зазначив міністр фінансів Сініша Малі, стан Вучича покращився, однак, прислухаючись до порад медиків, він вирішив скасувати всі заплановані заходи на кілька днів і залишатися під постійним медичним наглядом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар міністра фінансів Сініша Малі для телеканалу RTS.

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Малі зазначив, що наразі неможливо сказати напевно, чи поїде президент до Москви на святкування 9 травня.

Президент скасував усі заходи та обов’язки на найближчі кілька днів. Коли одужає, звернеться до громадськості,

– наголосив міністр.

За його словами, він особисто був поруч із Вучичем у момент, коли тому стало зле під час візиту до США. Малі підкреслив, що цей візит мав велике значення з урахуванням геополітичної ситуації, змін у Білому домі, а також актуальних питань тарифів і санкцій щодо нафтового сектору Сербії.

"Ми хотіли вирішити якнайбільше проблем, що впливають на громадян Сербії та майбутнє нашої країни. Національний з’їзд Республіканської партії був чудовою можливістю. З одного боку – вечеря, організована Дональдом Трампом, на якій президент мав бути присутнім. Ми готувалися до цієї неформальної зустрічі, але йому раптово стало погано. Мені важко про це говорити", – зізнався Малі.

Він також зауважив, що це вже не перший випадок загострення стану здоров’я Вучича, проте висловив оптимізм щодо його швидкого одужання.

Це вже четвертий такий випадок, ви чули й лікаря. Я сподіваюся на його швидке відновлення,

– підсумував міністр.

Нагадаємо, Вучич обіцяв поїхати до Москви на 9 травня. Сербська військова частина навіть візьме участь у параді. Втім, з огляду на здоров'я Вучича, тепер перспектива його відвідування параду під питанням.

Слід зазначити, що Сербії можуть заблокувати вступ до Європейського Союзу, якщо її президент Александар Вучич все ж приїде на "парад перемоги" до Володимира Путіна у Москву.

Додамо, що інший європейський товариш Путіна – прем'єр Словаччини Роберт Фіцо – таки планує бути на путінському параді. Хоча він також міг мати проблеми зі здоров'ям, як припускали ЗМІ.