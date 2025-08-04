30 июля на полуострове Камчатка произошло мощное землетрясение, которое спровоцировало активизацию нескольких вулканов. Один из них – Ключевская сопка. В 30 километрах от нее расположен поселок Ключи, где также есть военный аэродром.

Поселок Ключи построили вблизи ракетного полигона Кура, который используется Россией для испытания межконтинентальных баллистических ракет, передает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Возле какой военной базы ожил вулкан?

Сам полигон – это безлюдная территория, куда направляют ракеты, запущенные с расстояния более 5000 километров. Впрочем, именно в Ключах работают военные, проводящие ключевые исследования, связанные с этими испытаниями.

В частности, именно здесь испытывали российскую ракету РС-26 "Рубеж" – модификацию ракеты под названием ""Орешник". Первое попадание "Рубежа" на полигоне Кура произошло еще в 2012 году.

В Ключах и районе Ключи-20 базируется несколько секретных воинских частей. Среди них – 43-я отдельная научно-испытательная станция, которая имеет уникальные системы слежения, измерительные приборы и радары.

Со стороны США за этой территорией уже десятилетиями ведется наблюдение. Еще с 1970-х годов на американской авиабазе Eareckson Air Station работает радар Cobra Dane, который отслеживает пуски и попадания российских ракет на полигоне Кура.

В самих Ключах есть военный аэродром, который оккупанты продолжают активно использовать в 2025 году.

По состоянию на 3 августа эвакуацию жителей Ключей официально не объявляли, но российские медиа пишут, что людей призывают быть готовыми к этому, если ситуация ухудшится.

Где расположен поселок Ключи: смотрите на карте

К слову, на Камчатке впервые за 600 лет проснулся вулкан Крашенинникова на Камчатке. Он начал мощное извержение, выбрасывая пепел на высоту до 6 километров над уровнем моря.