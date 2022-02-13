Введение военного положения даже не обсуждали, – нардеп

В Украине растет напряжение из-за угрозы российского вторжения. Однако нардеп Ярослав Железняк успокоил украинцев и подчеркнул, что Верховная Рада даже не обсуждала возможность введения военного положения.

Ярослав Железняк заверил, что Верховная Рада работает в стандартном режиме. Однако с понедельника 14 февраля он может несколько измениться на фоне напряженности ситуации.

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Депутатов не эвакуируют

Ярослав Железняк подчеркнул, что сейчас в обществе раздувают панику из-за распространения фейков. По словам нардепа, чем грешат даже его коллеги.

Панику активно раздувают, в том числе и нардепы, которые пересылают друг другу фейки, которые вы потом видите в СМИ,

– заявил Железняк.

Однако Железняк подчеркнул, что депутаты будут оставаться работать в Киеве и об эвакуации речь не идет. Только на 14 и 15 февраля руководители фракции просили обеспечить максимальную явку нардепов.

Как сейчас работает Верховная Рада

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал обращение к украинцам, в котором призвал граждан сохранять спокойствие и верить вооруженным силам Украины. Кроме того, глава Верховной Рады отметил, что сейчас парламент работает в штатном режиме.

На 16.00 13 февраля планировали встречу руководителей фракций с силовыми структурами, однако по неизвестным причинам, по словам Железняка, перенесли.

В понедельник, 14 февраля, "Слуга народа" проведет закрытое заседание фракции, а 15 февраля состоится заседание Верховной Рады.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!