Ярослав Железняк запевнив, що Верховна Рада працює у стандартному режимі. Однак з понеділка 14 лютого його можуть дещо змінити на фоні напруженості ситуації.

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Депутатів не евакуйовують

Ярослав Железняк наголосив, що зараз у суспільстві роздувають паніку через поширення фейків. За словами нардепа, чим грішать навіть його колеги.

Паніку активно роздувають, в тому числі й нардепи, які пересилають одне одному фейки, які ви потім бачите в ЗМІ,

– заявив Железняк.

Однак Железняк наголосив, що депутати залишатимуться працювати в Києві й про евакуацію мова не йде. Лише на 14 та 15 лютого керівників фракції просили забезпечити максимальну явку нардепів.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Як зараз працює Верховна Рада

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував звернення до українців, у якому закликав громадян зберігати спокій та вірити Збройним Силам України. Крім того, голова Верховної Ради зазначив, що зараз парламент працює у штатному режимі.

На 16:00 13 лютого планували зустріч керівників фракцій з силовими структурами, однак з невідомих причин, за словами Железняка, перенесли.

У понеділок, 14 лютого, "Слуга народу" проведе закрите засідання фракції, а 15 лютого відбудеться засідання Верховної Ради.

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