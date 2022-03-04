Введение военного положения или мобилизации в России – так или иначе примут, – Фейгин

Завтра, 4 марта, российская госдума должна собраться на экстренное заседание, где будут приниматься решения о введении военного положения в России. В то же время, планируют объявить мобилизацию.

О таком шаге говорится уже несколько дней с момента объявления этого внеочередного заседания. Об этом в эфире 24 каналу сообщил российский правозащитник Марк Фейгин.

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Похоже, что решение будет принято

По его словам, сегодня, 3 марта, Дмитрий Песков это опроверг. Однако, как отметил правозащитник – там были отговорки, он прямо не сказал, что этого не будет.

Верить им нельзя – это лжецы, утверждавшие, что никакой войны с Украиной не будет, введения войск и так далее. Поэтому все, что они говорят – ничего не стоит,

– заявил Фейгин.

Как отметил правозащитник, все говорят по-разному. В последнюю минуту все может измениться.

Похоже, что введение военного положения или мобилизации в России – так или иначе примут. Для этого есть основания,

– заметил Фейгин.

Что будет в случае военного положения

Фейгин отметил, что в случае введения военного положения в России вероятно:

перекроют границы;

прекращают действие отдельных законов, обеспечивающих права граждан;

введут жесткие требования к СМИ.

Обоснование закона

Они легко обосновывают этим законом. Скажут, что есть растущая угроза из-за спецоперации на территории Украины, действий Запада, вероятности иностранного вторжения (так как они будут расценивать попытку обеспечения бесполетной зоны над Украиной),

– сообщил правозащитник.

В то же время обращение президента Владимира Зеленского к Бухарестской девятке – тоже может вызвать прямое столкновение стран, если они (Бухарестская девятка – 24 канал) примут решение войти на западную территорию Украины для обеспечения коридоров или миротворческой миссии.

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Кроме того, Фейгин напомнил, что в России никого никогда не волновало, как к этому отнесутся. Более того, насколько это все обосновано.

Они эту стадию "проехали", а госдума – орган, весящий не больше, чем клининговая компания. Это не парламент в обычном смысле слова, а просто набор идиотов, трусов, лжецов и грабителей, сидящих в госдуме, изображая парламент,

– отметил правозащитник.

Зачем новые призывники

Фейгин также добавил, что введением военного положения будет обосновываться мобилизация россиян. В то же время с ней достаточно сложная история.

По его словам, России нужны новые человеческие ресурсы, безусловно, учитывая множество погибших российских военных в Украине. Кроме того, им следует бросать новые силы для продолжения боевых действий.

В преддверии войны многие военные эксперты говорили, что 150 тысяч военных – недостаточно, чтобы захватить 40-миллионную страну. Нужно гораздо больше – хотя бы 250 – 300 тысяч – только для ведения боевых действий, не говоря уже об оккупационных силах, которых должно быть от 500 до 700 тысяч.

"Это почему-то игнорировалось. Говорили, что они не нападут, потому что не имеют такого количества. Ну вот, они сейчас подбирают это количество, чтобы в оккупированных территориях покинуть гарнизоны, создать части, которые будут контролировать местное население. Собственно, будут выступать карателями – репрессивными органами", – отметил правозащитник.

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Однако Фейгин отметил, что Кремль также должен продолжать удерживать граждан России покоренными. Из-за масштаба государства – все силы отвлечь на Украину они не могут, поскольку нужно в уздечке держать и свое 140-миллионное население.

Поэтому, возможно, я ошибаюсь, но вероятно именно для этого набирают новых призывников, резервистов и т.д.

– подытожил правозащитник.

Фейгин рассказал зачем в России вводят военное положение: смотрите видео

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